5 recomendaciones para incrementar tu satisfacción laboral

Trabajar en una oficina acarrea algunas malas costumbres y hábitos que pueden afectar en la productividad de un empleado.



Según información de WeWork, el 39.2% de las personas que trabajan en México lo hacen en un entorno laboral poco motivador y sienten que no son valorados por sus superiores.



Es por eso, que te dice cuáles son las 5 modificaciones que deberían hacer tú y tus compañeros de trabajo, para no caer en rutinas abrumadoras.



1. Tener un espacio colaborativo.

¿Conoces al personal de otras áreas dentro de tu misma empresa? Quizá no sabes que es lo que hacen otros empleados dentro de la misma compañía. WeWork recomienda que los jefes busquen conexiones entre las áreas para que todos se sientan parte de un mismo equipo, con un objetivo común, y no cumplir únicamente con lo que se le asigna al empleado.



Esto puede incrementar el nivel de compromiso que tienen los empleados con una empresa. Mario Cantón, director de Steelcase en México, dijo en entrevista para El Financiero en enero que, según datos de la compañía, un grupo de empleados comprometidos puede incrementar 19% las utilidades netas de una empresa.

2. Crear vínculos con otras empresas

“Si sus oficinas comparten espacio con otras empresas, los líderes de ambas pueden procurar el intercambio entre ambas para crear redes de socios que se complementen y generen oportunidades para ambos”, dijo WeWork mediante un comunicado.



Pepe Villatoro, director de WeWork en México, explicó a El Financiero que parte de los servicios que ofrece trabajar en sus instalaciones es la comunidad, que puede beneficiar a la compañía con alianzas.



“Otro diferenciador es la app que tenemos, donde imagínate como un LinkedIn o un Facebook interno, aquí la gente busca contactos en diferentes sectores y los consigue. Mas del 60% de nuestros miembros colaboran entre ellos solo mediante la app, ahora imagínate en el resto del espacio”, explicó a El Financiero, en febrero de este año.



3. Implementar sistemas para mejorar la comunicación

La empresa de coworking, que tiene presencia en 30 ciudades del mundo, indica que los sistemas verticales de trabajo, es decir, donde la información fluye desde las jerarquías más altas hacia los subordinados, interrumpe el flujo de información, limita la productividad y excluye la creatividad de los miembros.



Para terminar con esa comunicación lineal, WeWork recomienda recurrir a una aplicación, basada en la Nube, para que los empleados y jefes tengan un control más cooperativo y horizontal de la información con la que se trabaja.

4. Renovar el espacio

La doctora Peggy Kern, de la Universidad de Melbourne, explica en un artículo para la revista Psychology Today que existe una relación importante entre el bienestar y cómo los individuos se conectan mejor y encuentran un valor a lo que realizan.



Esta semana, Steelcase y Microsoft anunciaron una alianza para diseñar espacios que integran lo mejor de los dispositivos la tecnológica con la arquitectura y mobiliario de la empresa de soluciones para empresas. “Los Espacios Creativos buscan ser la combinación idónea para que las organizaciones liberen la creatividad de sus equipos”, dijo a El Financiero Mario Cantón, director de Steelcase.



“La mayoría de los empleados trabajan con tecnología obsoleta y en lugares que están arraigados en el pasado, lo que hace más difícil trabajar de maneras nuevas y creativas”, dijo Bob O’Donnell, presidente y fundador de TECHnalysis Research. “Los espacios creativos fueron claramente diseñados para cerrar la brecha actual entre el espacio y la tecnología, y para ayudar a que el trabajo creativo suceda naturalmente”.



5. Romper la rutina

Finalmente, WeWork aconseja realizar reuniones y eventos extra laborales para la convivencia entre empleados no esté basada únicamente en el trabajo.



“Para romper con la idea de que los oficinistas viven encerrados en cubículos, organiza con tus compañeros y jefes reuniones en áreas de las empresa que les permitan sentirse más cómodos, donde puedan compartir sus ideas en un entorno más informal y saquen el factor de la oficina tradicional de la ecuación del trabajo diario”, recomienda WeWork mediante el documento enviado.