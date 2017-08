3 razones por las que el iPhone ya no crece en México

El 2011 fue el mejor año para Apple en el mercado mexicano, un año en el que iPhone, su teléfono celular insignia, tuvo una participación de mercado de 17.3 por ciento, sólo 4 años después de que se lanzó la primera edición de este equipo a nivel mundial en 2007.



Justo en 2011 el iPhone superó en ventas y participación de mercado a marcas como Samsung, LG, Sony y Motorola, aunque todavía estaba por debajo de Nokia, quien entonces tenía una participación de 40 por ciento. Ahora, a una década del lanzamiento del iPhone, el escenario es completamente distinto.



La competencia de Samsung, así como de teléfonos de gama media que se han posicionado en el mercado local, desplazaron al smartphone de Apple en la preferencia de los mexicanos, al ser una marca que prácticamente no se movió en la participación de mercado que ostenta en México.



Desde 2015 a la fecha, la marca ocupa la sexta posición en el mercado de teléfonos inteligentes en el país, con una participación actual de 4.5 por ciento, lejos del segundo lugar que tuvo durante 2010 y 2011, de acuerdo con datos de Euromonitor International, proveedor de investigación de mercado.



En el ranking, antes del iPhone, se ubican los equipos de Samsung, que es el líder del listado al ser el dispositivo que más prefieren los consumidores con un 19 por ciento de participación en México; seguido de Alcatel con 18 por ciento; LG con 11 por ciento; Huawei con 9 por ciento y ZTE con 6 por ciento.



PRODUCTO DE GAMA ALTA

Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law, consideró natural que el iPhone de Apple tenga tan baja participación, dado que una de sus principales cualidades es vender su producto a usuarios con alto poder adquisitivo, por lo que el fabricante no estaría interesado en una mayor penetración demográfica.



“Apple no puede vender más teléfonos de gama alta si no hay más gente que te lo compre. Además, hay que considerar que México es un país en desarrollo, entonces lo único que puede hacer el iPhone es defender su posición en gama alta”, aseguró el experto.



EL DESEO DE MUCHOS

Añadió que la presencia del iPhone a nivel local no representa un conflicto, debido a que Apple siempre ha buscado mantener una imagen aspiracional.



“Apple no está viendo todo el mercado, es claro que a la gama baja no le interesa llegar. Entonces cuando ves las estadísticas y cuál es el poder adquisitivo al que aspira, los datos hacen cierto sentido”, subrayó Páez.



Al cierre de 2016, Apple reportó 1.6 millones de teléfonos vendidos en México, muy por encima de las 9 mil 200 unidades comercializadas en 2008. Sin embargo, muy lejos de los 6.5 millones de equipos vendidos por Samsung el año pasado.



PRECIOS, COMPETITIVIDAD Y SISTEMA OPERATIVO

Radamés Camargo, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), aseguró que otros factores de peso para que se dé este escenario es el impacto por tipo de cambio, alza de precios y lanzamiento de otras marcas que ofrecen equipos a un menor precio.



Sin embargo, afirmó que Apple tiene una ventaja respecto a los otros, que a la vez representa también una suerte de desventaja: un sistema operativo propio.



En su opinión, resulta algo favorecedor porque se generan más candados al momento de tener acceso a los equipos, al proteger de manera distinta contra hackeos. No obstante, se genera una red que va más allá de los celulares y que incluye tablets y smartwatch.



Por el lado negativo, resulta complejo que los usuarios de nivel adquisitivo promedio les sea posible constituir su propia red de objetos conectados de Apple.



HUAWEI SE POSICIONA

Uno de los ejemplos más representativos de cómo se está configurando el mercado de los smartphones en México es la china Huawei, quien saltó de la posición 9 a la 4 en tan sólo 2 años.



Su estrategia, de acuerdo con Jerry Huang, responsable de marketing del negocio de consumo de Huawei para América Latina, consiste en la innovación constante para tener un producto único y en las alianzas que pueda trazar en el camino.



“Primero nos enfocamos a satisfacer las necesidades del carrier y del cliente al proveerles experiencias más relevantes y posteriormente, empezamos a hacer inversión con partners y entrando con más innovación en nuestros equipos”, dijo recientemente en una entrevista con El Financiero.

