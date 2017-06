IFT busca que smartphones sintonicen radio sin internet

La disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que busca que los smartphones estén habilitados para escuchar radio FM sin necesidad de internet hará posible que aumente la competencia dentro del mercado de contenidos musicales o informativos, lo que generará una mayor oferta programática para los usuarios, de acuerdo con expertos.



La Disposición Técnica IFT-011-2017, que se formalizó a finales de abril, señala que en caso de que los teléfonos móviles cuenten con la funcionalidad de receptor de radio FM desde su fabricación, ésta deberá estar habilitada y activada para el usuario final, de tal manera que también tengan la posibilidad de ser audiencias de este servicio.



Cabe destacar que este mandato no obliga a que los nuevos equipos incorporen esta capacidad, sino que los equipos puedan habilitarlo.



El director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), Ernesto Piedras, señaló en un análisis que con esta iniciativa, la oferta de audio a través de internet, que implica un costo adicional para los usuarios, se enfrentaría directamente a un catálogo de contenidos gratuitos, lo que nivelaría las condiciones de acceso dentro de un mercado en donde además hay una tendencia al alza en adquisición de teléfonos móviles.



“A su vez, deja ver la intención del regulador de promover el acceso a los servicios de radiodifusión en condiciones de competencia, pluralidad y cobertura universal, así como la progresiva integración de plataformas de contenidos audiovisuales tradicionales y actuales bajo un mismo ecosistema competitivo”, dijo.



El experto destacó que aunque aún está en una etapa de revisión de equipos, hay algunos dispositivos, como iPhone, que no cuentan con ese hardware.



Por su parte, el analista de CIU, Rolando Alamilla, destacó que incluso entre los diferentes modelos que ofrezca cada fabricante puede haber diferencias, en donde unos modelos puedan tener la capacidad y otros no.



Una encuesta realizada por la autoridad reguladora sobre el consumo de contenidos audiovisuales de los mexicanos reveló que el 40 por ciento escucha al menos una estación de radio, de los cuales el 17 por ciento lo hace a través de su dispositivo móvil.