¿Quieres que Santa Claus le 'atine' a lo que quieren tus hijos en Navidad? Tenemos la solución

Fiestas de revelación de género con Hatchimals. Huevos misteriosos con sorpresas aleatorias. Una muñeca cuyo principal accesorio son cuatro cajas de cartón con pedidos sorpresa de compras online. Los fabricantes de juguetes están apostando a que pueden aprovechar el anhelo de nuevas experiencias de los consumidores en las próximas fiestas de fin de año para capturar los corazones de los niños... y el dinero de los padres y de Santa Claus.

Según la lista Hot 20 de Toy Insider, que contiene las mejores presunciones de una publicación de la industria sobre cuáles serán los artículos más codiciados la próxima temporada, quedaron atrás los días en que los clientes querían saber por adelantado exactamente qué es lo que pueden obtener en la juguetería.

En cambio, la lista de este año está llena de artículos, tanto de recién llegados como de empresas consolidadas, que buscan crear momentos memorables para los compradores durante el fundamental período de las fiestas de fin de año, el primero sin la ahora desaparecida cadena de jugueterías Toys 'R' Us.

"Los minoristas han dicho que se ocuparán de los juguetes a lo grande; definitivamente hay muchas ventas por conquistar", dijo Brian Yarbrough, analista de Edward Jones.

"Los juguetes siempre son un gran imán de visitantes porque cuando los niños los quieren, los padres y Santa Claus van a comprarlos".

Estrella de YouTube

Algunos de los candidatos a juguetes más populares del año pasado, como los Hatchimals, han regresado a la lista Hot 20, publicada este jueves. Otros, como Ryan’s World Giant Mystery Egg, confían en la popularidad de una de las estrellas de YouTube más jóvenes del mundo. Ambos apelan al elemento sorpresa.

Hatchimals, una línea de juguetes que salen de un huevo de Spin Master, dará vida a su miembro más nuevo, HatchiBabies, con la ayuda de una de las tendencias de redes sociales en pleno auge de 2018: las baby showers de revelación de género.

Los pequeños no saben si la muñeca que está dentro del huevo es niño o niña, lo cual les da la oportunidad de sorprenderse una vez que la criatura sale del cascarón... o de filmarlo, como tal vez han visto hacerlo a sus padres.

Otro juguete de onda este año, Boxy Girls, de Jay at Play, parece imitar la emoción de abrir un pedido online entregado a domicilio en la era de Amazon.

Trae una muñeca amante de la moda y varias cajas de envío cerradas, cada una con un accesorio sorpresa como zapatos o un bolso.

Marissa DiBartolo, codirectora de Toy Insider, explicó que el producto se inspira en el concepto de las aspiraciones de los niños de ser "como mamá y papá".

Está por verse qué minorista logrará quedarse con la mayor parte de la cuota de mercado abandonada por Toys 'R' Us. A pesar de todos sus problemas, Toys 'R' Us, que cerró sus tiendas en Estados Unidos a principios de este año tras no poder salir de una quiebra, seguía siendo una potencia la pasada Navidad.

Target ha prometido 2 mil 500 juguetes nuevos y exclusivos, casi el doble que la selección del año pasado, mientras que Walmart se ha autodenominado "la mejor tienda de juguetes de EU" ahora que se acercan las fiestas de fin de año.

Se espera que Amazon, Target y Walmart se queden con la mayor parte de las ventas de Toys 'R' Us, estimó Yarbrough, de Edward Jones.

Los datos de Gordon Haskett Research Advisors muestran que Walmart y Target ya han captado aproximadamente el 25 por ciento y el 14 por ciento del tráfico de la cadena en quiebra, respectivamente.