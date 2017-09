¿Quieres comprar una casa intestada? Tienes que saber esto

Intestado Es un término que se utiliza cuando un familiar muere sin dejar un testamento, o cuando sí lo escribe pero no incluye algunos de sus bienes. Una propiedad intestada se refiere a una vivienda no declarada en el testamento.

Aunque las viviendas intestadas pueden parecer una excelente oportunidad, al tener precios de venta hasta 50 por ciento más bajos que las regulares, existen varios factores a considerar antes de concretar una adquisición y quedarte con un problema.



“El primer y único beneficio que se puede tener en una propiedad intestada es el tema del precio, que seguramente estará hasta un 50 por ciento por debajo del valor del mercado”, comentó Roberto Essess, country manager del portal Inmuebles24.



El gran problema de una propiedad que no cuenta con testamento es que no tiene un propietario legal, por lo que se tiene que realizar un juicio para determinar el nuevo apoderado, coincidieron expertos.



Aquí algunos puntos que tienes que tener presentes antes de realizar este movimiento financiero.



1.- Es necesario tener una cantidad suficiente para iniciar el proceso legal.



“Durante este tipo de juicio se le tiene que dar un enganche inicial que va del 15 al 20 por ciento para iniciar este tipo de movimientos legales”, dijo Essess.



2.- Tener antecedentes de la persona o inmobiliaria con la que se esté llevando a cabo el trámite.



“Es importante tener referencias sobre la persona o la empresa de corretaje a la que se le está confiando un patrimonio familiar”, comentó Guillermo Simonini, gerente comercial de Inmuebles24.



3.- No se puede usar ningún tipo de crédito en su compra.



“Al momento de hacer una transacción de un inmueble con estas características se tienen que tomar en cuenta que no se puede usar ningún tipo de crédito, teniéndose que hacer de contado”, dijo Esess.



4.- Todos los costos de los trámites legales corren por la cuenta del interesado.



Las viviendas intestadas son una oportunidad buena sólo para las personas que tengan el capital necesario para desembolsar inmediatamente y si se espera que el retorno de la ganancia sea a mediano plazo.



5.- Considera que tomar posesión de una vivienda intestada será un proceso largo.



“Los juicios pueden durar hasta dos años, por lo que el dinero de la persona interesada estaría totalmente parada durante este periodo”, concluyó Essess.



Expertos del sector coincidieron en que una vez terminado el juicio de intestado, es necesario iniciar un nuevo proceso legal, que consiste en dejar un testamento sobre el inmueble adquirido para prevenir un problema semejante en el futuro.



“Sabemos que todos estos procedimientos conllevan tiempo, esfuerzo y dinero, por lo que es necesario contar con paciencia”, puntualizó Simonini de Inmuebles24.

: