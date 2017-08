¿Qué maleta te conviene más si te vas de viaje?

Es indispensable tener una maleta en nuestro clóset. No sabemos en qué momento tendremos que viajar de emergencia o para disfrutar de nuestras vacaciones. Como no es un objeto que compremos todas las quincenas, conocer algunas características podrían ayudarte a adquirir la mejor y la que más se adapte a tus necesidades.



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para comparar las características más importantes de 17 marcas de maletas con un costo menor a 4 mil pesos y con un tamaño entre las 26 y 29 pulgadas.



Las marcas que fueron analizadas son: Óe, TOTTO, Giacomo Rosaldi, Olympia, American Tourister, United Colors of Benetton, White Rabbit, Antler, Samsonite, Tommy Hilfiger, Hedgren, Wilson, it luggage, GaBOL, Swissland, Perry Elis y Golden Hills.



Aquí te mostramos los resultados.

1 Información al consumidor y garantía

En el estudio de Profeco, se analizó hasta el mínimo detalle como la información al consumidor y la garantía.



En el primer punto, la compañía Hedgren no cumplió con tener información sobre razón social y la garantía sólo está en inglés.



Respecto a la garantía, Óe, White Rabbit, Hedgren, Wilson, Swissland, Perry Ellis y Golden Hills no cuentan con esta póliza.



Sin embargo, compañía como United Colores of Benetton, TOTTO, American Tourister y Tommy Hilfiger ofrecen garantía de uno a tres años.



Las que tienen una póliza más amplia son Samsonite, Antler e it luggage, ya que cubren de cinco a 10 años.

1 Acabados y resistencia de mangos y ruedas

Una maleta no sólo debe verse bonita. La resistencia de las ruedas, de los mangos y tela es sumamente importante.



En este rubro están los acabados, los cuales son buenos en todas las marcas que fueron analizadas por Profeco. Además, todas tienen tela y forro de cien por ciento poliéster.



En materia de soportar peso, los 17 modelos analizados pasaron la prueba… pero no en su sistema de ruedas y en asas y mangos.



En el primer punto reprobaron Giacomo Rosaldi, Perry Ellis, Golden Hills y Swissland. Ésta última tiene un sistema deficiente de llantas; sólo pueden moverla si utilizas dos de las cuatro ruedas.



Respecto a los mangos y asas, el forro de la maleta Tommy Hilfiger se rompió en esas zonas durante la prueba de torsión.



Las pruebas de forros y telas también fueron incluidas, pero las maletas it luggage, y Golden Hills no tuvieron buenas calificaciones. Sin embargo, la tonalidad del material no varió en ninguna de las petacas.



Los cierres fueron eficientes en los productos de Golden Hills, Swissland, Tommy Hilfiger, Hedger, it luggage, Perry Ellis y gaBOL, pero tiene un defecto: se rompe la tela de la zona donde están.

1 Permeabilidad a la lluvia

Tal vez tu maleta esté expuesta a la lluvia en algún momento. Con el fin de que tu ropa no se moje, es necesario que conozcas cuál es su nivel de permeabilidad y absorción del agua.



GaBol es la única que tiene una penetración regular de agua y su absorción es buena. El resto de las marcas respondieron bien a proteger los objetos que están dentro de las valijas.



Y tú, ¿con cuál maleta te quedarías?