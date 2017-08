Lo que se dice en Wall Street sobre los resultados de Snapchat

Ni siquiera un filtro puede arreglar la curva de las acciones de Snap.

Los títulos cayeron hasta un 18 por ciento el jueves después de que el creador de la aplicación móvil Snapchat para enviar fotos y videos efímeros reportara resultados decepcionantes.



Este viernes se estaban cotizando 11 por ciento a la baja. El crecimiento, algo que Wall Street ha estado observando de cerca en la red social desde su oferta pública inicial de marzo, no llenó las expectativas y alimentó temores de que la competencia de empresas como Facebook sólo se está poniendo cada vez más fuerte.



La empresa de Los Ángeles dijo que los usuarios activos diarios alcanzaron 173 millones en el segundo trimestre, en comparación con las estimaciones de los analistas de 175 millones, según datos de Bloomberg.



Aunque al mercado claramente no le gustaron los resultados, algunos analistas están haciendo todo lo posible por mantener la esperanza de que este impasse desaparecerá en 24 horas. He aquí un resumen.



Mark Mahaney de RBC Capital Markets



"Si bien los resultados son más débiles que las expectativas, seguimos argumentando en contra de estos resultados alterando nuestra tesis a largo plazo. Es demasiado pronto con mucho del mercado todavía en juego. Reduciendo materialmente las estimaciones y el precio objetivo a 20 dólares. Manteniendo una calificación de rendimiento superior".



Stephen Ju de Credit Suisse Group



"Nuestras estimaciones se reajustan a la baja a corto plazo, ya que junto con el sector interpretaremos el comentario de la plana ejecutiva en torno a los Juegos Olímpicos y la estacionalidad acentuada impulsada por las elecciones (presidenciales de Estados Unidos) para el tercer trimestre de 2016 como un factor para manejar las expectativas".



Sin embargo, Ju y su equipo añadieron que hay unas pocas razones para comprar las acciones, incluyendo mucho más potencial al alza que a la baja y acceso a un codiciado grupo demográfico para los anunciantes. Todavía tienen una clasificación de rendimiento superior, pero redujeron su objetivo de precio de 25 a 17 dólares.



Lloyd Walmsley de Deutsche Bank



"Reiteramos nuestra calificación de compra en Snap después de un segundo trimestre mejor que el temido, con una fortaleza particular en torno a la participación (de los usuarios), especialmente al final del trimestre, lo cual es un buen augurio para el crecimiento de los usuario diario activos (UDA) del tercer trimestre. Los UDA superaron ligeramente nuestras estimaciones con solidez en la región clave de Estados Unidos".



Ralph Schackart de William Blair & Company



"En resumen, los resultados más débiles de lo esperado del segundo trimestre en comparación con el consenso no alteran fundamentalmente nuestra tesis. La participación inicial, la innovación de productos y el aumento del gasto de los anunciantes ponen de relieve la oportunidad de monetización a largo plazo, a nuestro juicio, mientras que a corto plazo puede ser difícil predecir con precisión. Mantenemos nuestra calificación de rendimiento superior".



Mark May de Citigroup



"Vemos los resultados del segundo trimestre de 2017 como buenos y dentro de las expectativas, y el comentario de la gerencia acerca de la adopción temprana de su plataforma de autoservicio es alentador... Dicho esto, la plana ejecutiva resaltó la difícil comparación a la que se enfrentan en el tercer trimestre y el ritmo de ingreso promedio por usuario (IPPU) ha sido menor de lo que inicialmente se anticipaba.



Por estas razones, consideramos prudente bajar nuestra estimación de IPPU en el futuro. Nuestras previsiones más bajas hacen que nuestra meta de precios descienda de 19 a 13 dólares. Con la cotización de la acción a la baja después del cierre del mercado, reiteramos nuestra calificación de neutral".



La acción de Snap se cotizaba el viernes a las 11:00 horas de Nueva York en alrededor de 12.24 dólares.