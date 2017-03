¿Qué celulares puedes comprar con 2 mil pesos?

En el mercado mexicano existen ofertas que te permiten comprar un teléfono celular con las características de un equipo de gama alta, pero a menor precio.



Esto, a pesar de que la debilidad del peso frente al dólar impactó al alza el valor que alcanzaron los smartphones, que generalmente están anclados a insumos que se tasan en la ‘divisa verde’.



En tiendas en línea como Best Buy puedes encontrar equipos que rondan los 2 mil pesos. Es el caso de marcas como Lanix, que te ofrecen un dispositivo con memoria interna de 8 GB y una memoria RAM de 1 GB, así como una cámara de ocho megapíxeles con flash y un sistema operativo Android.



Lenovo tiene otra opción más económica. Por un precio de mil 499 pesos tiene un equipo de gama media que integra el mismo sistema operativo, una pantalla de 4.5 pulgadas y una memoria de 1 GB.



También los hay de marcas menos conocidas como Inco, que ofrece un equipo modelo Zero e integra una pantalla de 5 pulgadas y una memoria interna de 16 GB, por un precio de mil 999 pesos.



Para el cierre de este año, The CIU prevé que la gama media alcance un 26.7 por ciento de penetración, ligeramente por encima del 25.9 por ciento de 2016 y de 54.2 por ciento para la gama alta, frente al 53.6 por ciento previo. Por el contrario, espera la contracción de la gama baja, con un 19.1 por ciento del mercado respecto al 20.5 del año previo.



Entre los diferentes tipos de teléfonos celulares disponibles en México, los de gama media lideraron las ventas del sector durante 2016 con un crecimiento de 16.4 por ciento, seguido del aumento de 13.9 por ciento en los equipos de gama baja y del alza de 5.3 por ciento en la gama alta, una tendencia que de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU) se mantendrá durante este año.