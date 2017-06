Pymes y transporte, la apuesta de Edenred

A fin de expandir sus operaciones, la firma de vales para gasolina y despensa Edenred quiere que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y compañías de nicho, como los transportistas, utilicen sus soluciones de administración de recursos y tarjetas de vales para empleados.



“Hoy estamos concentrados en expandir hacia Pymes, los mismos beneficios fiscales y de carga social que tiene hoy una empresa grande. Entonces hicimos un análisis y creamos una división exclusiva para este segmento”, dijo Alfredo Bernacchi, director de Mercadotecnia y Nuevos Negocios de Edenred.



Actualmente la firma cuenta con casi 17 mil clientes Pymes y va por 4 mil más para lo que resta del año. En 2016 la compañía incrementó 17 por ciento su facturación anual y según Bernacchi, se espera una expansión superior para este 2017.



¿En qué se diferencia el servicio a una Pyme con respecto a una empresa más grande?



En una firma más grande hay una área especializada para recursos humanos y otra para el combustible, en una Pyme estamos hablando de un sólo interlocutor, entonces, estamos simplificando los procesos para que una sola persona pueda gestionar todas las soluciones. En la relación comercial, estamos más especializados para conocer las necesidades de las Pymes. Tenemos casos de bancos que tienen cerca de medio millón de Pymes (como clientes), entonces la cantidad de clientes que podemos tener en ese segmento es impresionante.



¿Qué resultados ha tenido su división de combustible?



En términos de la parte de combustible, estamos creciendo a doble dígito desde hace ya seis años consecutivos. Entonces, ese negocio va muy bien y las oportunidades de crecimiento siguen existiendo, pues existen nichos en los que no hemos empezado a atacar. Por ejemplo, en el autotransporte de pasajeros estamos comenzando a desarrollar una oferta enfocada a ellos.



¿Les afecta que empresas como Hidrosina desarrollen sus propios productos de vales?



Sabemos que existen soluciones propias de algunas gasolineras, pero son soluciones donde la oferta de estaciones de servicio es acotada, son sólo esas estaciones. En Edenred tenemos 6 mil estaciones de servicio en la misma red, que es mucho más por muy grande que pudiera ser un grupo gasolinero. Tenemos las principales marcas: Hidrosina, Oxxo Gas, BP y muchas otras más pequeñas; y vamos a estar cerca de las nuevas marcas que llegan. Tenemos 500 mil tarjetas en circulación en 10 mil flotillas. Tenemos previsto crecer a 6 mil 500 estaciones.



¿Qué tan grande es el mercado de vales en el país?



Calculamos que en despensa, está entre 6 y 7 millones de personas que están recibiendo vales de despensa. Edenred, tiene un 37 por ciento de participación de mercado para la despensa, dentro del mercado de la iniciativa privada. En combustible, calculamos tener sobre el 50 por ciento.



¿Aún se utilizan vales de papel?



En términos de la regulación, se establece que no es deducible si es en vales de papel. De vez en cuando, hay algún cliente que solicita papel, pero no puede deducir el gasto. Entonces es 99 por ciento en tarjeta y el resto en papel.“Calculamos que en México hay entre 6 y hasta 7 millones de personas que reciben vales de despensa”