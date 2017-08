Puntos aduanales recibirán inversión de hasta 11 mmdp

Al cierre de 2018, tres de las cuatro aduanas fronterizas de Baja California (49 puntos aduanales en total) serán modernizadas, según el administrador central de Operación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria, Gerardo Suárez, durante su participación en un foro organizado por Index Tijuana.



De acuerdo con el funcionario federal, en octubre estará lista la de Tijuana, para mediados del año siguiente Mexicali, y para finales Tecate.



Suárez señaló que los cambios serán sobre cinco elementos: inteligencia, transparencia, colaboración, competitividad y globalidad.



La modernización de los 49 puntos aduanales, mencionó, significa una inversión de entre 9 mil y 11 mil millones de pesos, de los que Baja California recibirá una cuarta era parte. La mejora en tecnología y procesos fueron tomadas de experiencias internacionales adaptadas a las regiones.



El funcionario destacó que los agentes aduanales ya no leerán el pedimento en una hoja, sino que estará en un equipo electrónico y el proceso tomará unos 20 segundos.



“Con base en esta información que se analiza, definimos si se trata o no de una operación de riesgo, y es así que le toca rojo o verde”, apuntó en relación con las revisiones que hoy son aleatorias.



En el caso de la aduana de vehículos ligeros, indicó que la vigilancia ahora será con cámaras digitales, por lo que ya no se tendrán que detener los autos para que se lean sus placas y observen los rostros de conductores.



“Van a pasar los vehículos de manera inmediata", afirmó.



El proyecto contempla tener completadas las adecuaciones en un plazo de aproximadamente 48 meses.

