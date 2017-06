Profepa multa a Renault por incumplir norma ambiental

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a Renault México con 17 millones 139 mil 249.60 pesos por importar y comercializar 11 mil 905 vehículos nuevos sin la certificación de Norma Oficial Mexicana (NOM) de cumplimiento ambiental que emite esta autoridad.



La dependencia informó que durante una visita de inspección a la automotriz constató que Renault México no obtuvo antes de la importación definitiva o comercialización de los vehículos en territorio nacional, 11 certificados NOM, como lo debió hacer conforme a la ley.



Detalló que los 11 mil 905 vehículos nuevos que no obtuvieron el Certificado corresponden a los modelos 2015 de Duster 2.0l, Fluence 2.0l, Kangoo VU 1.6l, Koleos 2.5l, Safrane 3.5l, Sandero 1.6l y Step Way 1.6l, y modelos 2016 Duster 2.0l, Fluence 2.0l, Kangoo VU 1.6l y Koleos 2.5l.



Recordó que el certificado NOM de cumplimiento ambiental acredita el acatamiento de los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape.



Dicha norma aplica a vehículos automotores nuevos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los tres mil 857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel.



También determina las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos previstos en la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-2003 y de los límites máximos permisibles de emisión de ruido previstos en la Norma Oficial Mexicana NOM-079-SEMARNAT-1994.