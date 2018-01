Primera Plus quiere conquistar a más viajeros digitales

Primera Plus, la línea de autobuses de Grupo Flecha Amarilla, está en busca de aumentar su número de clientes digitales tras la firma de una alianza con la plataforma Reservamos.mx.



De acuerdo con datos de la plataforma solicitados por El Financiero, el 85 por ciento de la venta de los boletos se realiza en taquillas, en las centrales o en oficinas físicas; el 7 por ciento en internet, el 5 por ciento en agencias y el 3 por ciento en centros telefónicos.



Leopoldo Galíndez, director comercial de Primera Plus, señaló que con esta alianza buscan llegar a un nuevo tipo de viajero digital, brindándole una mejor experiencia al facilitar el proceso de compra de sus boletos en línea, incrementar la visibilidad de la marca Primera Plus y contar con un canal de venta de menor costo a través de Reservamos.mx.



Cabe destacar que Primera Plus es la línea de Primera Clase de Grupo Flecha Amarilla con más de 85 años de servicio de manera interrumpida en los que ha brindado servicio a 13 estados del país como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México.



“Si bien esta alianza inició en diciembre de 2017, a un mes de su firma, los resultados son tangibles: a corto plazo Primera Plus registró un aumento de 57 por ciento de las búsquedas dentro de la plataforma y un crecimiento de más de 100 por ciento en su venta de boletos durante la temporada decembrina.



"Es por ello que estamos muy entusiasmados de la alianza, con el firme propósito de ser un referente para la zona centro y del Bajío”, expresó Galíndez.



Luis Landaeta, líder de desarrollo de negocios de Reservamos.mx, indicó que los viajeros actuales enfrentan diversos desafíos como buscar en múltiples opciones para encontrar sus boletos.



"Pasan mucho tiempo planeando sus viajes y desean ahorrar y encontrar los mejores precios. Es por ello que el e-commerce se ha convertido en el aliado ideal para que los proveedores de transporte puedan acercarse a este tipo de clientes altamente potenciales", señaló.



Grupo Flecha Amarilla tiene presencia en las zonas centro y occidente del país. Cuenta con tres mil 600 unidades que trasladan aproximadamente a 7 millones de pasajeros al mes.