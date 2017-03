¿Por qué Facebook apuesta por un veterano de Apple para Oculus?

Facebook contrató a Michael Hillman, un veterano con 15 años de experiencia en Apple, como jefe de hardware de su división Oculus.



Hillman ocupó altos cargos de ingeniería y diseño en Apple, y ayudó a desarrollar productos de consumo como la popular computadora de escritorio iMac, según su perfil de LinkedIn. Su experiencia en el lanzamiento de productos de consumo será clave para que Oculus cumpla con su ambicioso objetivo de popularizar el hardware de realidad virtual.



También desempeñó múltiples funciones directivas hasta convertirse en el arquitecto jefe de todas las computadoras de escritorio de Apple. Después de ésta, Hillman ocupó el cargo de vicepresidente en Zoox, una startup de vehículos autónomos.



En Oculus, Hillman trabajará en estrecha colaboración con Hans Hartmann, director de operaciones de Oculus, según su portavoz, Andrea Schubert.



Hartmann ingresó a Oculus el año pasado después de desempeñar el mismo rol en Fitbit. Una descripción del puesto de jefe de hardware que fue eliminada decía que la persona "establecerá la estrategia y ejecutará nuestra hoja de ruta de productos de consumo", además de construir y dirigir la organización del hardware.





La contratación se produce después de que Facebook reclutó a otro gran nombre, Hugo Barra, de Xiaomi Corp., para supervisar toda la realidad virtual. Barra no ha comenzado todavía, dijo la compañía.



El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, contempla la realidad virtual como la siguiente plataforma de computación más importante después de los teléfonos móviles. Sin embargo, la empresa enfrenta una gran competencia de otros que tienen más experiencia en la construcción de un negocio de hardware, como HTC y Microsoft.



Oculus actualmente vende unos pocos productos, que van desde su casco y controlador Rift y los lentes Gear VR para los últimos teléfonos de Samsung. Con el fin de popularizar sus cascos, Oculus necesitará modificar su casco Rift para que no esté atado a un PC de escritorio.



Oculus hizo una demostración de un prototipo de ese dispositivo, bajo el nombre 'Santa Cruz', pero no ha dicho que tenga planes de despachar el producto en el corto plazo.



La división de Facebook también tendrá que seguir bajando el precio del dispositivo para competir con sistemas de juegos como Sony y Microsoft, dijo el cofundador de Oculus, Jack McCauley. La compañía bajó recientemente los precios de los cascos Rift y del controlador táctil en 100 dólares.