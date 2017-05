Podrían sancionar a Tecnoradio por la vía penal: Navarrete

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá determinar cuáles son las distintas causales de descalificación que se harán efectivas en el caso de Tecnoradio, además del impago de la contraprestación, por lo que se están recabando todos los elementos para su análisis, aseguró Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT.



“Si se llegan a verificar otras causales de descalificación, deberán tomarse otros tipos de medidas de carácter administrativo o incluso penal, si fuera el caso. Si derivado de este análisis se determina que hay una irregularidad para (Tecnoradio) por tomar una ventaja indebida en el proceso, se actuará tanto en término de las bases como en la legislación aplicable”, detalló en entrevista para El Financiero.



Alejandro Navarrete explicó que el Pleno debe considerar la nulidad del fallo para descalificar a aquellos participantes que no pagaron y así emitir nuevos fallos en cada una de las frecuencias en las que hay interesados para completar un total de 147 frecuencias asignadas.



Edgar Overa, subsecretario de Comunicación de la SCT, comentó que espera que el órgano regulador imponga sanciones ejemplares a los participantes de la licitación de radio que incumplieron o falsearon información.



“Hay que darle el voto de confianza del proceso y a partir de ahí, los mecanismos pueden ser variados”, comentó.



Tecnoradio incumplió con el pago de cerca de 288 millones de pesos que ofertó por 37 frecuencias de radio, 34 en FM y tres en AM. Sin embargo, el incumplimiento no fue exclusivo de esta empresa.



Grupo Radio Centro, que pujó por cinco frecuencias en FM por un monto que ronda los 251 millones de pesos, sólo pagó por tres estaciones.