Planigrupo LATAM realizará oferta global de acciones

Planigrupo LATAM, que opera centros comerciales, planea realizar una oferta global primaria subsecuente de acciones con la que buscará obtener recursos para cancelar su deuda y adquirir sus certificados de desarrollo, según documentos divulgados este martes por la Bolsa Mexicana de Valores.



En un prospecto preliminar de colocación, Planigrupo no precisó el monto de los recursos que espera obtener con la transacción, y ejecutivos de la empresa no estuvieron inmediatamente disponibles para ampliar la información.



Planigrupo, con inmuebles en 16 estados del país, con excepción de la Ciudad de México, debutó en el mercado accionario en junio de 2016. Desde entonces sus títulos, que son de baja bursatilidad, han subido un 1.3 por ciento.



Los papeles de la compañía cerraron el 7 de marzo en 20 pesos, desde entonces no han registrado operaciones.



Los intermediarios colocadores de la oferta, de la cual tampoco se detalló la fecha, serán BTG Pactual, Merrill Lynch, Citibanamex y HSBC.

.

En los últimos meses varias empresas han salido al mercado a buscar recursos después de que disminuyó la volatilidad provocada por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



A principios de agosto, el vehículo de inversión Vista Oil & Gas recaudó unos 650 millones de dólares en una oferta pública primaria de títulos en México y en el extranjero que superó las previsiones.