Dueña de Snapchat deja de ser tan 'cool' y pierde frente a Instagram

Snap Inc., propietaria de Snapchat, todavía no cumple con las reducidas proyecciones de crecimiento por lo que está tomando medidas drásticas para moldear su futuro.



La empresa reportó este martes un aumento de usuarios menor que el esperado por Wall Street y dijo que rediseñará su aplicación, lo que hizo caer sus acciones un 20 por ciento debido a preocupaciones de que esté siendo superada por rivales como Instagram de Facebook Inc.



El incremento de usuarios de Snap en los últimos tres meses fue cerca de la mitad de lo esperado por analistas. Los usuarios activos por día crecieron a 178 millones en el tercer trimestre desde 173 millones reportados entre abril y junio. Analistas encuestados por Bloomberg estimaron 180.5 millones de usuarios.



Instagram de Facebook dijo en septiembre que tenía 500 millones de usuarios activos al día.



Los ingresos, en su mayoría provenientes de publicidad, crecieron a 207.9 millones de dólares desde 128.2 millones de dólares, menos de los 235.5 millones proyectados por los analistas consultados por Bloomberg, debido a que el precio por anuncio disminuyó 60 por ciento.



Los precios de los anuncios cayeron como parte de una transición a un sistema de venta basado en subastas, algo que Snap dijo será reparado a medida que más anunciantes hagan ofertas. Pero el problema más grande, dijo la compañía, es el hecho de que las personas se quejan de que no saben cómo usar la aplicación. Alguna vez parte del atractivo de la aplicación para adolescentes, la compañía ahora considera que su misterio es un obstáculo para el crecimiento futuro. Así que Snapchat está siendo rediseñada.



"Existe una gran probabilidad de que el rediseño de nuestra aplicación sea perjudicial para nuestro negocio en el corto plazo, y aún no sabemos cómo cambiará el comportamiento de nuestra comunidad cuando comiencen a usar nuestra aplicación actualizada", dijo el presidente ejecutivo, Evan Spiegel, este martes en sus comentarios preparados para los inversionistas.



"Estamos dispuestos a asumir ese riesgo por lo que creemos que son beneficios sustanciales a largo plazo para nuestro negocio", agregó.



Las estimaciones de ventas para Snap han disminuido desde que la empresa salió a la bolsa en marzo pasado, con una valoración de 3 mil 400 millones de dólares.



La compañía, con sede en Los Ángeles, está trabajando para demostrar que puede construir un negocio exitoso y seguir sumando usuarios a un ritmo saludable, sin importar lo que Facebook Inc. haga para copiar sus características más populares.



Snapchat, que permite a las personas enviar mensajes de foto y video que desaparecen, también compite en un mercado publicitario donde Facebook y Google, de Alphabet Inc., se quedan con la mayoría de los nuevos gastos.



En su tercer reporte de utilidades desde que la empresa salió a la bolsa, Snap informó una pérdida neta de 443.2 millones de dólares, o 36 centavos por acción, frente al perjuicio de 124.2 millones de dólares, o 15 centavos por acción, del mismo período del año previo.



Wall Street esperaba en promedio una pérdida de 32 centavos por acción, según Reuters.



Antes de la publicación de los resultados, el precio de las acciones de Snap ya era un 39 por ciento más bajo que su cierre del 2 de marzo, su primer día de operaciones en la Bolsa de Nueva York. Los títulos de Facebook subieron un 32 por ciento durante ese mismo lapso.



El ingreso promedio por usuario de Snap subió a 1.17 dólares en el último trimestre, desde 84 centavos en el mismo período del año previo, aunque incumplieron la estimación promedio de analistas de 1.30 dólares.



Con información de Reuters y Bloomberg