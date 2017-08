Pese a 'volantazo', nueva planta de Toyota en México impulsará al Bajío

El cambio de planes en Toyota de producir pick ups en su nueva planta en Guanajuato en lugar de autos ligeros, generará nuevas inversiones de autopartes en El Bajío, aseguró Luis Lozano, director de relaciones gubernamentales de la compañía en México.



Esto se debe a que llegarán firmas especializadas en piezas para camionetas que antes no estaban en la zona, explicó. Las operaciones en la planta de Guanajuato iniciarán hasta 2020.



En conferencia, el directivo destacó que la tendencia de mayor demanda de estas unidades en Norteamérica empujó a la empresa a realizar el modelo Tacoma en lugar del Corolla.



"Incluso los proveedores que llegaron por Corolla no lo hicieron sólo por este producto, también pensaron en la gran expansión de la manufactura automotriz mexicana y norteamericana", explicó.



En Estados Unidos se comercializaron 112 mil camionetas Tacoma entre enero y julio de este año, que es 0.9 por ciento superior que en 2016.



"Desde nuestra visión corporativa, la camioneta Tacoma no es menos que Corolla, son productos icónicos para la marca japonesa... Estamos trabajando para mantener la inversión y la generación en la planta de Guanajuato, tenemos el compromiso con México", destacó Lozano.



Toyota también tiene presencia en otros estados de la República Mexicana. Por ejemplo, en su planta de Baja California están ampliando la capacidad productiva para alcanzar las 160 mil unidades anuales, las cuales iniciarán a finales de este año.