Pemex busca socio para su segunda mayor planta de producción en el país

Pemex está estudiando una potencial alianza con un "socio líder" en uno de sus mayores centros de procesamiento de petróleo costa afuera, a medida que atrae a inversionistas para que la ayuden a reforzar su decaída situación financiera y a revertir la reducción de la producción.



Litoral es la segunda mayor planta de producción de petróleo del país, según Wood Mackenzie. Este centro reúne principalmente crudo ligero producido en los campos circundantes y lo procesa para luego transportarlo a tierra firme.



La junta directiva de Pemex está en el proceso de buscar un nuevo socio para su centro de procesamiento Litoral frente a la costa del estado de Tabasco, informó la empresa en una respuesta por correo electrónico a preguntas.



Esto se alinea con el plan anunciado el año pasado por Pemex, en el cual mencionaron que Litoral sería un centro que buscaría inversionistas para diluir su participación en el proyecto. El objetivo es forjar "una alianza con un socio líder en el mantenimiento de instalaciones costa afuera", dijo un representante en el correo electrónico.



La formación de una alianza con un socio líder generará "mayores eficiencias financieras, tecnológicas y de operación" en el complejo Litoral, según los comentarios de la compañía.



En medio de una creciente deuda y la disminución de la producción de crudo, Pemex ha anunciado amplios planes para vender participaciones en refinerías y plantas de fertilizantes, mientras busca asociaciones en áreas de producción de petróleo.



La compañía, que el 27 de julio reportó un tercer trimestre consecutivo de ganancias, ha registrado un descenso de la producción de petróleo cada año desde 2004, mientras que su carga de deuda ha crecido a más de 100 mil millones de dólares.



El año pasado la petrolera firmó alrededor de mil 700 millones de dólares en acuerdos de venta y arrendamiento con las firmas de capital privado KKR & Co. LLP y First Reserve Corp. para proporcionar capital a corto plazo.



José Antonio González Anaya, el presidente ejecutivo de la compañía, ha dicho que Pemex, aunque sigue buscando alianzas, no buscará más acuerdos bajo el modelo de venta-arrendamiento.



: