Paris Hilton quiere 'entrarle' al negocio de la ethereum

Una década después de que finalizara su reality show "The Simple Life", la socialité y proveedora de perfumes Paris Hilton se embarca en una nueva empresa. Se podría llamar "La Criptovida".



En un tuit, Hilton dijo el domingo que estaba "deseando participar" en una oferta inicial de moneda dirigida por LydianCoin Pte Ltd, que se describe a sí mismo como un "medio que permite la criptografía habilitada para la compra de servicios de marketing y publicidad digitales a través de la IA" operado y desarrollado por Gravity4 Inc., una compañía de publicidad por internet.



Esas ofertas iniciales de monedas (ICOs por sus siglas en inglés) implican la venta de monedas virtuales basadas en la cadena de bloques ethereum, similar a la tecnología que sustenta el bitcoin. Los propietarios de acciones reciben tokens virtuales únicos para el emisor, lo que significa que el rendimiento depende del crecimiento de una startup y de su potencial liquidez.



Para los críticos al auge del mundo de las ICO, la participación de Hilton es el último ejemplo de una tendencia de las finanzas de moda que ya ha visto a las ofertas recaudar mil 250 millones de dólares este año. Para sus partidarios, es la evidencia del efecto de la red de contactos que acelerará el desarrollo de las ICO.



Lydian señaló en Twitter que Hilton tenía un historial de interés en ethereum, habiendo cenado -y puesto en Instagram una foto de ella- con los fundadores de la cadena de bloques en septiembre de 2016.



Sin embargo, su momento puede ser algo inoportuno. Horas después de tuitear su participación en LydianCoin, China declaró las ICO ilegales. Mientras tanto, los reguladores estadounidenses han señalado que tienen jurisdicción sobre las ICO, y las empresas que recaudan dinero a través de la venta de activos digitales tendrán que adherirse a las leyes federales de valores.



Sin embargo, Hilton está lejos de ser la primera celebridad en publicitar las ICO. La estrella de boxeo Floyd Mayweather y el rapero estadounidense The Game han promocionado las diversas ventas de tokens digitales en el último mes.