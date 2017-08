Operaciones de AICM caen 3.3% por slots autorizados

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que sus operaciones disminuyeron 3.3 por ciento porque a las aerolíneas ya no se les permite ofrecer vuelos sin horarios de despegue y aterrizaje autorizados (slots).



“Están operando lo que deben de operar, no más allá de lo que deben o pueden operar. Se maneja, no permitiendo operaciones con el slot no autorizado y eso lo hace la comandancia del aeropuerto”, explicó el director adjunto de Operaciones, Armando Subirats Simón.



Sin mencionar cuántas franjas horarias no se han asignado, manifestó que la estrategia con el slot autorizado continuará en lo que resta de la presente administración.



Al cierre de 2016, la terminal aérea capitalina movilizó a 41 millones 702 mil 351 pasajeros, un incremento de 8.5 por ciento comparado con igual lapso del año previo; de acuerdo con datos de la terminal, en 2015 transportó a 38 millones 433 mil 12 usuarios a nivel nacional e internacional, pese a estar saturado.



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró en 2013 y 2014 al AICM como un aeropuerto saturado, por lo que limitó las operaciones a 58 slots por hora para operaciones comerciales.



El director del aeropuerto capitalino, Alexandro Argudín, confirmó que han sancionado a las aerolíneas por incumplir con el uso de los slots en 24 mil ocasiones, por lo que se les han retirado.



Sobre la llegada de Alaska Airlines, Armando Subirats comentó que con esta aerolínea se contará con mayor oferta en el aeropuerto capitalino, aun con la saturación que existe en él.



Además, confió en que en los siguientes meses comiencen a operar líneas aéreas cargueras como Ethiopian Airlines y WestJet Airlines (ésta última comenzaría a volar en el invierno próximo).

