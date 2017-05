OpenPay se expandirá a AL de la mano de BBVA

OpenPay es la primera fintech de México y Latinoamérica que ha sido adquirida por un banco. La compra de parte de BBVA –que se llevó a cabo a finales de 2016– permitirá a la compañía conquistar el mercado latinoamericano, así lo comentó en entrevista Eric Nuñez, cofundador de la empresa de tecnología financiera.



OpenPay, que comenzó operaciones en Chile en febrero de este año, tiene en mente dos de los mercados más grandes del cono sur del continente: Argentina y Colombia. En los cuales planea comenzar operaciones en un periodo no mayor a 18 meses.



“El brazo de BBVA va a ser muy importante en el crecimiento de Openpay, nos va a permitir crecer mucho más rápido, crecer de una forma mucho más acelerada y llegar a mercados de Latinoamérica”, dijo el cofundador en el marco del Inc Mty High Impact de Endeavor.



La fintech nacida en el 2013 y dedicada a facilitar pagos vía online, registra crecimientos de doble dígito desde su inicio, según el emprendedor, pero ahora de la mano de la institución bancaria prevé un crecimiento de 350 por ciento sólo en el primer año de operación bajo este nuevo esquema.



COMPRA DE BANCO NO 'MATARÁ' INNOVACIÓN



Uno de las claves del éxito de la industria fintech en el país -que ha llevado a México a colocarse sólo por debajo de Brasil en número de compañías de este rubro- ha sido la no burocratización en los procedimientos y la integración, según expertos.



Tras la transacción, cuyo monto no se ha hecho público, OpenPay no dejará de operar de forma independiente ni cambiará la forma en que lleva a cabo sus procedimientos, dijo Eric Nuñez.



“Nosotros pertenecemos ahora a BBVA, pero a la división de nuevos negocios digitales (…). Operamos de manera independiente, crecemos de manera independiente y representamos los nuevos negocios digitales que van a predominar en los siguientes años”



“No es que nos vayamos al volver parte del banco. Seguimos siendo independientes, seguimos estando fuera de ese ecosistema con la intención de seguir innovando”, dijo.



La institución bancaria y la fintech colaboran desde el 2015, pero el acercamiento de compra se dio tras el concurso Open Talent de BBVA, en el cual el banco reúne a algunos emprendedores con la finalidad de apoyarlos a acelerar su crecimiento.