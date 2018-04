OHL México publica folleto en inglés sobre oferta pública de Magenta Infraestructura

OHL México anunció este lunes que publicó un folleto en inglés sobre la oferta pública de adquisición forzosa, la cual fue lanzada por Magenta Infraestructura, con la que busca adquirir hasta el cien por ciento de las acciones públicas de la empresa.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), OHL México explicó que el material traducido, que puede ser consultado en su sitio web, es para los inversionistas y sólo tiene un carácter informativo.

“(La traducción) no ha sido revisada ni autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y/o por la Bolsa Mexicana de Valores (…) Ni la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission), ni la autoridad en materia de valores de estado alguno en los Estados Unidos de América, ha (A) aprobado o desaprobado la Oferta, o (B) resuelto sobre la suficiencia o exactitud de la información divulgada en el Folleto Informativo”, detalló.

El único folleto autorizado hasta el momento es el que se publicó en español.

En México, OHL es dueña de 7 concesiones de autopistas, entre las que se encuentran el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y la Supervía Poetas, así como de una participación minoritaria en el aeropuerto de Toluca.