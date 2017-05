Nuevo AICM generará más de 100 mil empleos, asegura SCT

Más de 100 mil empleos es lo que generará el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando esté concluido, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien dijo que sólo durante su construcción dará trabajo a por lo menos 40 mil personas.



La inversión estimada para la nueva terminal aérea es de 186 mil millones de pesos, y el impacto por no construirlo sería hasta de tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por las inversiones que se perderían, indicó la dependencia a través de un comunicado.



Explicó que sin importar cuál partido gane las elecciones presidenciales en 2018, la obra del nuevo AICM está blindada ante cualquier intento por cancelar.



"México se está transformando en un importante centro de producción de alta tecnología, de manufacturas automotrices, piezas aeronáuticas, satélites, electrónicas, eléctricas y cada vez más el país está siendo visto por eso.



“Y si no tenemos una plataforma para recibir personas vía aérea y para las mercancías que se requieren importar y exportar para estos efectos, se limita mucho el desarrollo”, explicó.



Ruiz Esparza explicó que el nuevo aeropuerto cuenta con tres blindajes que garantizan su construcción: el primer de ellos es el social, por la cantidad de empleos que generará durante su construcción y operación.



Además está el legal, donde romper los contratos de obra con 157 empresas por un monto superior a los 100 mil millones de pesos, implicaría un serio problema.



Y en tercer lugar el financiero, con la emisión de bonos internacionales por dos mil millones de dólares con cargo al proyecto que aseguran su construcción, así como de una línea de crédito por tres mil millones de dólares con bancos internacionales que no se puede dejar de pagar o cancelar.



El secretario informó que para septiembre de 2018, quedará concluida la parte exterior de la terminal aérea, la torre de control, dos pistas de aterrizaje y la pista seis con un 80 por ciento de avance.



Hasta el momento se han realizado 118 licitaciones para la construcción del nuevo aeropuerto, donde resultaron ganadoras 157 empresas con contratos que representan más de 70 por ciento de la obra.



El titular de la SCT destacó las inversiones por más de 30 mil millones de pesos en Asociaciones Público Privadas (APP) para mejorar los 40 mil kilómetros de carreteras federales.