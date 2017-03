Nuevas telefónicas fracasan en México y operan como 'fantasmas'

Algunos operadores de telefonía móvil virtual, conocidos como OMV, que empezaron a tener presencia en el mercado mexicano tras la reforma en telecomunicaciones, han fracasado y otros operan como ‘fantasmas’, pues casi nadie los conoce.



Con la nueva ley, que arrancó hace dos años y medio, los OMVs pueden ofrecer el servicio a través de las redes de los principales ‘carriers’ (Telcel y Telefónica), con el objetivo de generar nuevos nichos para ganar participación. Sin embargo, a la fecha, este segmento no ha mostrado un crecimiento relevante.



Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al tercer trimestre de 2016 revelan que los OMV alcanzan apenas 1 millón de suscripciones de telefonía móvil, de las 110 millones registradas en el periodo.



Aunque hay marcas como Virgin y Weex que sí son conocidas en el mercado local, hay otras que 'sonaron' desde 2014 y hasta ahora no han sido lanzadas. En ese año, Wal-Mart y Soriana hicieron eco al revelarse su intención de tener su propio OMV; sin embargo, hasta ahora no cuentan con ninguno.



Incluso, Wal-Mart negó a El Financiero tener planes de contar con un servicio de telefonía móvil propia. Entre las marcas que sí operan pero casi nadie conoce está Oui móvil, un OMV operado por Grupo Elektra bajo la red de Telcel a partir de una alianza pactada en 2015.



La filial de América Móvil señaló que actualmente tiene pactados acuerdos con Quickly Phone, IBO Cell, Telecomunicaciones 360, Neus, Maxcom Telecomunicaciones y Naka Mobile. No obstante, Telcel aseguró desconocer el estatus y la estrategia comercial de estos.

Por su parte, Telefónica sumó en 2016 al menos ocho alianzas con operadores móviles.



Actualmente, en el mercado hay otros jugadores como Flash Mobile, Megatel, Simpati Mobile o Her Mobile, que fueron lanzados el año pasado pero no han sido publicitados a gran escala.



Para este 2017 se espera el arribo de otros ya anunciados como FreedomPop, un operador que está ligado a MVS.



Cabe destacar que las nuevas medidas en materia de preponderancia aplicadas a América Móvil tienen entre sus objetivos impulsar a los OMV, a fin de dinamizar el mercado para que puedan competir en condiciones similares a la del 'carrier'.

