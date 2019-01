¿No tienes tiempo para ir de compras? Ellos te llevan el traje ‘a la medida’ a tu oficina

¿Que si tengo tiempo para ir al centro comercial a medirme un traje? A veces ni siquiera me alcanza el día para concluir los pendientes del trabajo o convivir con mi familia.

Un 75 por ciento de los hombres no la pasa bien en un centro comercial y para The Box Club ese porcentaje prefiere comprar en línea; pero a veces esa ropa no llega con las medidas adecuadas.

Seis socios iniciales vieron potencial en los consumidores masculinos que no tienen mucho tiempo —o paciencia— para acudir a un tienda de ropa; por ello en 2015 lanzaron The Box Club, un proyecto en el que el usuario recibe una caja con ropa especialmente seleccionada para su estilo de vida.

“Todavía el negocio de e-commerce en México no es tan prometedor y no refleja un servicio tan efectivo como un Amazon por ejemplo”, asegura Karla Ávalos, CEO y cofundadora de The Box Club.

“ La atención se da en punto de venta o en la oficina: te tomamos las medidas ahí, te prometemos el servicio en un tiempo determinado, no fallamos en tiempo." Karla Ávalos CEO y cofundadora de The Box Club

Para Ávalos la clave de poder competir con otras empresas de comercio electrónico radica en la fidelidad de los clientes hacia el servicio, crear confianza, lealtad y ofrecer marcas adecuadas que se distingan en el mercado de ropa.

“Ya no existe fidelidad a las marcas”, asegura Karla Ávalos, “ya cualquiera compra la marca que sea si te gusta, si te queda y si es un precio que estás dispuesto a pagar. Entonces, en vez de tener un solo mercado, hemos abarcado diferentes.”

Entre los emprendedores de este proyecto se encuentra Gerardo Morera, quien aportó el talento detrás de Morera Grosso en el diseño de trajes a la medida, una de las cartas más fuertes que The Box Club ofrece a sus clientes.

“La atención se da en punto de venta o en la oficina: te tomamos las medidas ahí, te prometemos el servicio en un tiempo determinado, no fallamos en tiempo. Tú escoges las telas y el traje se te entrega en donde nos digas”, menciona Ávalos.

The Box Club

Escoge look, recibe tu caja, renueva el guardarropa

El servicio no abarca solo trajes a la medida, The Box Club cuenta con un stylish que ofrece atención personalizada para ayudar al cliente a elegir el look adecuado.

El contacto puede ser a través del celular o el stylish puede acudir directamente a tu domicilio o lugar de trabajo y ayudarte a seleccionar qué prendas de tu guardarropa aún son efectivas o cuáles ya se deben cambiar.

“The Box Club te ayuda a sentirte cómodo, yo creo que no hay nada más padre que estar cómodo y saber que no es un pendiente tener que ir de compras”, comenta Karla Ávalos, “no es un gasto, no es un pendiente ni una quitada de tiempo”.

En cuanto eliges un look, el stylish se encarga de seleccionar las prendas adecuadas (camisas, corbatas, zapatos, pantalones, accesorios) para colocarlas en una caja y enviarlas a casa u oficina; tras elegir las prendas de tu agrado, devuelves el resto en la misma caja.

“ Creo que no hay nada más padre que estar cómodo y saber que no es un pendiente tener que ir de compras." Karla Ávalos CEO y cofundadora de The Box Club

Esta empresa tuvo una inversión inicial de 5 millones de pesos; actualmente sus clientes consumen una vez al mes un promedio de entre 2 mil y 3 mil pesos por caja. Durante 2018 buscaron crecer 5 por ciento y este 2019 quieren triplicar esa cifra.

The Box Club apostó al inicio por un sector premium de entre 27 y 35 años, aunque poco a poco ha ido cambiando a un nicho arriba de los 45 a 50 años.

“Esa es el área que pide más asesoría: quienes están empezando un cambio en su vida laboral y tratan de buscar una nueva forma de vestir que ya no sea sólo de traje”, agrega Karla Ávalos.

Por lo pronto, The Box Club atiende a un público mayormente masculino, pero su reto para 2019 será ofrecer este servicio también a mujeres.

“En este mundo de la ropa la parte textil para mujer es un poco más compleja. Para que tú puedas satisfacer al cliente mujer, necesitas tener mayor conocimiento y mayor experiencia”, finaliza Ávalos.