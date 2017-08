No importa si eres Pyme o una gran compañía, necesitas renovarte

Sin importar el sector ni el tamaño de tu proyecto siempre quieres vender tus productos o servicios y atender las necesidades de las personas. Abres una o varias sucursales, das descuentos y pones lo mejor de ti.



Aunque sigas trabajando arduamente, con el tiempo deberás esforzarte más para captar nuevos clientes y aumentar las ventas pero, ¿cómo actualizas tu negocio?



“Una marca para estar presente debe actualizarse conforme avanza el tiempo. Puedes decir ‘el ritmo de vida de mi marca va a tener cinco años’ y, después de ese periodo, puedes hacer una actualización para que se vea más joven. Esto también depende del momento, de qué nuevo mercado quieres atacar, para verte más fresco o para no ser ‘la de siempre’”, asegura en entrevista Eduardo Lance, director de la agencia Principle.



Sobre cuánto tiempo debes esperar para pensar en modificaciones, Lance detalla que eso dependerá de tu visión sobre la marca.



“Nadie conoce más de su marca o de las empresas que los mismos dueños, por lo que ellos saben cuándo necesitan actualización”, detalla.



Para cambiar algo de tu empresa, es recomendable que pidas ayuda a expertos en implementación y diseño de marca.



Existen agencias como Principle que pueden acompañarte a implementar tu plan. Este proyecto se encargó de las modificaciones que se realizaron cuando AT&T adquirió Iusacell y Nextel; cambiaron más de 5 mil tiendas a nivel nacional y el periodo de trabajo fue de año y medio.



“Cuando haces un cambio en tu marca y no recurres a un experto, no hay seguridad de que se ponga lo que el cliente quiere. Debes tomar en cuenta desde cómo se administra el negocio, qué es lo que quieres comunicar y que esto sea de forma ágil y efectiva. Si te acercas a un experto en la materia, tendrás una sola cara y no cinco diferentes… Ellos coordinan e integran todo para dar la respuesta que el cliente quiere”, explica.



¿Cuánto dinero necesito para impulsar mi negocio?



Lance es tajante al ser cuestionado sobre si las pequeñas y medianas empresas también pueden recibir este tipo de asesoría: “es tan importante un cliente que tiene dos o cinco sucursales que uno que tiene 10 mil”.



Acerca del presupuesto y el tiempo en el que se puede hacer el cambio en la marca, el director de Principle dice que eso es tu decisión.



“Hay empresas que invierten entre 30 y 50 mil pesos, otras ponen millones; eso es determinado por el alcance que quieras dar a tu marca… Son procesos que pueden llevar mucho tiempo o ser muy rápidos...Todo depende del presupuesto y el tiempo que se requiera. Vamos de la mano con el cliente para cumplir ese periodo”, explica.



¿Tú qué opinas sobre la renovación de los negocios? ¿Hace cuánto no cambias la fachada o el logo de tu tienda?