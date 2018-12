Nike anota un 'touchdown' con campaña publicitaria con Colin Kaepernick

Nike fue la empresa estadounidense que más creció desde junio luego que los resultados del segundo trimestre superaran las proyecciones anteriores, particularmente en sus dos regiones más importantes: América del Norte y la Gran China.

A nivel nacional, la compañía de ropa deportiva más grande del mundo registró su tercer trimestre consecutivo de crecimiento.

Ese impulso sostenido es un punto de referencia esencial para los inversionistas, después de que Nike experimentara una caída de un año a nivel local, con lo que dejó el camino despejado a su rival Adidas.

El informe de ganancias de Nike fue el primero en incluir el impacto que tuvo la controvertida campaña publicitaria que protagonizó el mariscal de campo (ahora activista) Colin Kaepernick.

La inclusión de Kaepernick en la línea de anuncios de "Just Do It" irritó a los inversionistas en un principio, e incluso motivó críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que había un boicot comercial contra la marca.

Al final, los inversores aplaudieron la decisión. El director ejecutivo de la compañía, Mark Parker, ha dicho que los anuncios impulsaron un aumento en el tráfico y la participación.

"Nuestros equipos están impulsando el cambio y eso está dando excelentes resultados", señaló Parker en una conferencia telefónica el jueves por la noche. "Descubrimos que cuanto más disruptivos somos, más crecemos".

Por otra parte, Nike anunció este viernes que había contratado a G. Scott Uzzell de Coca-Cola, para ocupar el cargo de director ejecutivo de su marca Converse, en reemplazo de Davide Grasso, quien se jubila.

Uzzell, quien dirigió el grupo de marcas emergentes del gigante de las bebidas, es el segundo veterano de Coca-Cola elegido para liderar una división de Nike en la misma cantidad de meses: la compañía eligió a Craig Williams como presidente de su marca Jordan en noviembre.

Crecimiento en Oriente alivia presiones de Nike

En China, la región de mayor crecimiento y mayor margen de Nike, el fuerte crecimiento debería aliviar las preocupaciones de que la volatilidad política y monetaria afectarán al negocio.

Las ventas en China aumentaron a mil 540 millones de dólares, lo que supone un alza de 26 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

Los resultados positivos se producen mientras Nike trabaja para renovar tanto su producción como su estrategia comercial. En virtud de la campaña Triple Double, la compañía duplicará sus recursos en tres áreas: innovación, velocidad y esfuerzos directos al consumidor. Eso implica reducir la cantidad de minoristas con los que trabaja y centrarse más en las ventas a través de su aplicación y sitio en línea.

Nike vio un impulso específico en su segmento para mujeres, ya que las ventas de calzado femenino subieron un 20 por ciento en el trimestre. La Copa Mundial Femenina se realizará el próximo año en Francia y Parker indicó que la próxima campaña de marketing de la compañía "Just Do It" se centrará en las atletas.

"Creemos que el 2019 será un verdadero punto de inflexión para las mujeres en los deportes, con más participación, más cobertura y más energía", aseveró.