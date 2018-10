Netflix compra estudio de producción 'fifí'

Netflix comprará su primer estudio de producción -las instalaciones de Nuevo México donde se filmó The Avengers y Sicario- para desarrollar su creciente oferta de películas y programas de televisión originales.

La compañía de televisión pagada en línea más grande del mundo informó que está en las últimas etapas de negociación para adquirir ABQ Studios, que cuenta con ocho estudios cinematográficos en Albuquerque, según un comunicado divulgado el lunes.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo. Netflix ya filmó en Nuevo México el drama sobrenatural Chambers, la épica Messiah y la serie ganadora del Emmy Godless.

La transacción acerca aún más a la compañía a convertirse en un estudio tradicional de Hollywood, con sus estudios cinematográficos, departamentos creativos y negocios de distribución teatral.

Si bien la empresa de Los Gatos, California, invertirá este año más de ocho mil millones de dólares en películas y programas de televisión, la mayor parte de ese monto financiará proyectos realizados por otras compañías. Netflix, por ejemplo, no es dueña de The Crown u Orange Is the New Black.

Sin embargo, el servicio en línea también ha aumentado rápidamente su producción interna, con grandes éxitos como Stranger Things.

Nuevo México ofrece incentivos fiscales para atraer producciones. El estado y la ciudad de Albuquerque aportarán a Netflix 14.4 millones de dólares. La empresa añadió que creará hasta mil empleos al año e invertirá mil millones de dólares en producción durante los próximos diez años.

"Nuestra experiencia en la producción de espectáculos y películas en Nuevo México nos inspiró para aprovechar la oportunidad de poner un nuevo centro de producción aquí", comentó Ty Warren, vicepresidente de producción física de Netflix, en el comunicado.