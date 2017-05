Nestlé le apuesta a crecer con el e-commerce

El gigante de alimentos y bebidas Nestlé tiene un objetivo definido en México: buscar que 10 por ciento de sus ventas en el país provengan del comercio electrónico en un plazo no mayor a los 5 años.



“Siempre hay formas en hacer crecer el mercado, incluso en México donde existen varios obstáculos, como la falta de penetración del crédito. Es muy interesante ver lo que hizo Amazon con Oxxo, en donde se puede pagar el producto pedido en Amazon en algún Oxxo”, explicó Luis Macin, responsable de e-commerce de Nestlé en México.



En tanto que Sebastien Szczepanik, responsable global de e-commerce de Nestlé, aseguró que el plan de la empresa es implementar diferentes estrategias para llevar todos los productos a sus consumidores a través de comercio electrónico en el momento correcto con la estrategia correcta.



¿Qué está haciendo Nestlé para crecer en el mercado mexicano en e-commerce?



SS-Lo que hacemos en Nestlé global y en México es desarrollar las capacidades necesarias y específicas enfocadas a cada uno de los países en los que tenemos presencia, incluido México.



LM-También trabajamos externamente con los nuevos jugadores que entran al comercio electrónico como Farmacias del Ahorro y Farmacia San Pablo, además de los jugadores como



Amazon, Wal-Mart, Sam´s y Costco, aprendiendo de ellos, viendo lo que funciona y lo que no en e-commerce, para así crear una estrategia y entender el consumo y liderar el segmento.



¿Cuáles son los planes para Nespresso o Dolce Gusto para México en e-commerce?



SS-Lo que hacemos es una combinación de estrategias de ventas cuando se trata de e-commerce, entre el consumidor directo y los diferentes retailers para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Nespresso o Dolce Gusto son sólo algunos de nuestros productos en los que tenemos esta estrategia, pero nuestro plan es abarcar todo nuestro portafolio. Es la forma en la que vamos a hacer comercio electrónico en el futuro.



¿Cuáles son los objetivos que buscan lograr en e-commerce?

​

S-El 6 por ciento de las ventas globales de Nestlé provienen de e-commerce y este porcentaje crece a un ritmo de 30 por ciento anual, es un gran número y crece más rápido que el grupo, por lo que se ha convertido en una prioridad para nosotros.



¿Cómo pueden eliminar los obstáculos para incrementar el e-commerce en México?



LM-La gente no está dispuesta a compartir su información, especialmente los de generaciones mayores, pero a los millennials se les hace más fácil aportar sus datos porque están más en contacto con las plataformas electrónicas. Esto no es solo un problema para Nestlé, sino para toda la industria, pero estamos confiados en que las iniciativas de mercadotecnia hagan su trabajo para que esta herramienta llegue a los consumidores. La banca también está ayudando a dar más seguridad y confianza a los clientes para atraerlos a la industria del comercio electrónico.



Los principales países en los que Nestlé vende más en base al comercio electrónico son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y China, pero México tiene un gran potencial de llegar a los niveles de comercio electrónico de estos países, por lo que le podría apostar a que en México en menos de 5 años el 10 por ciento de sus ventas provengan del e-commerce.