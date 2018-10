MTV y Facebook reviven 'The Real World'

Las audiencias finalmente podrán votar para que el nuevo Puck, el odioso compañero de habitación de la serie The Real World de MTV, sea expulsado.

El icónico reality de MTV, que tuvo 32 temporadas entre 1992 y 2017, volverá como tres series interactivas en Facebook en Estados Unidos, México y Tailandia a principios de 2019, anunciará este miércoles MTV en Mipcom, la reunión anual de la industria de la televisión en Cannes, Francia.

El programa será exhibido exclusivamente en el servicio de Facebook Watch e incluirá elementos interactivos que permitirán a los televidentes dar forma al show. Será producido por MTV y propiedad de Viacom Inc y Bunim/Murray Productions (BMP), el estudio detrás de la serie original.

El lanzamiento representa otra inversión por parte de la mayor red social del mundo para que sus 2 mil millones de usuarios pasen más tiempo mirando contenido producido profesionalmente.

A Facebook Watch, de un año de antigüedad y que tiene enlaces a videos mucho más largos que los populares clips cortos de la red social, le ha sido difícil atraer a los usuarios. La empresa ha dicho que la audiencia está creciendo.

"The Real World de MTV ayudó a definir una generación y creó un nuevo género televisivo con una idea simple pero poderosa de conectar a personas de contextos muy divergentes para que encuentren terreno común en los temas que suelen dividirlos", dijo Chris McCarthy, presidente de MTV.

"Asociándonos con Facebook Watch y BMP, tenemos la oportunidad de impactar en la cultura y volver a crear un nuevo género de televisión, involucrando a la próxima generación de consumidores de contenido alrededor del mundo", agregó.

El relanzamiento es parte del intento de Viacom por lanzar nuevos programas bajo su propia marca en cadenas que no posee, al igual que en servicios de streaming y redes sociales.

La compañía ha evitado lanzar grandes servicios de streaming agregados como los planeados por sus rivales Walt Disney Co y WarnerMedia de AT&T Inc. Vendió programas de Nickelodeon Netflix, incluyendo a Pinky Malinky y Avatar: The Last Airbender.

Para el relanzamiento de The Real World, Viacom decidió que las audiencias más jóvenes de Facebook encajarían mejor allí que en su cadena.

Se espera que la estrategia de Viacom genere mil millones de dólares en ganancias, dijo recientemente su presidente ejecutivo, Bob Bakish. El estudio de televisión de Paramount, responsable de la serie de espías Jack Ryan de Amazon Video, actualmente genera alrededor de 400 millones de dólares.

The Real World fue el primer reality show en la TV y el primero en abordar temas que no se abordaban en la televisión como VIH/sida, raza, salud mental, homofobia, adicciones y más.