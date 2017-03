Monto para deducir compra de autos podría duplicarse

La Comisión Especial de la Industria Automotriz en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa al Congreso para elevar de 175 mil a 380 mil pesos el monto para deducir automóviles nuevos por parte de las personas morales, según un reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).



Francisco Sheffield, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión, explicó que esto tiene como finalidad el potenciar el mercado interno en caso de que se reduzcan las exportaciones a otros países como Estados Unidos.



“En la incertidumbre por la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), es necesario fortalecer el consumo interno, de tal forma que los vehículos que no se puedan exportar se vendan en el mercado nacional”, mencionó el legislador.



La deducibilidad de hasta 380 mil pesos, casi el doble de lo actualmente contemplado, comprende a los automóviles subcompactos y compactos, pero no a las unidades de lujo.



La propuesta, a ser sometida próximamente a la consideración del Congreso, también incluye hacer deducible al 100 por ciento el costo de autos híbridos y eléctricos, y fomentar la adquisición de este tipo de tecnologías.



“El año pasado se aprobó un incentivo para poner fuentes de carga, lo cual hasta el momento nadie ha utilizado porque no es negocio tenerlas, ya que no hay suficientes vehículos eléctricos”, consideró el diputado del PAN.



En la miscelánea fiscal de 2017 se permitió deducir de impuestos hasta 250 mil pesos en la compra de un automóvil eléctrico o híbrido.



Según los expertos, con la nueva medida, el próximo año se podrá duplicar la venta de este tipo de vehículos en México.



“Es definitivamente un buen comienzo, aunque esta acción viene bastante desfasada si nos comparamos con otros países. Se tiene previsto que las ventas de estos autos aumentarán mundialmente y para los siguientes tres años se duplicarán la venta de híbridos en los mercados de la región de Norteamérica”, indicó sobre esta medida Brais Álvarez Gallardo, analista de la práctica automotriz de la consultora J.D. Power México.