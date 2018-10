Modernizar aeropuertos de CDMX y Toluca, independientemente de consulta sobre NAIM: Jiménez Espriú

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dio a conocer un plan para desahogar el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): la modernización y rehabilitación de las instalaciones aeroportuarias de la Ciudad de México y Toluca.

En conferencia de prensa, Jiménez Espriú explicó que se planea dar cabida a entre 48 y 50 millones de pasajeros, con el fin de desahogar al AICM y ver el plan sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

"La actualización del aeropuerto (Internacional de la Ciudad de México) es para dar cabida a 48 a 50 millones de pasajeros, con toda la seguridad y atención. Para ello, se requiere dar cirugía mayor al 'Benito Juárez', independientemente de la decisión que se tome sobre las opciones previstas; lo tenemos qué hacer necesariamente", puntualizó.

Algunos de los trabajos que planteó el próximo titular de la SCT es la construcción de plataformas adicionales para dar mayor cabida a aviones y ampliar medidas técnicas como la instrumentación de ayudas aeronátucias para mejorar la eficiencia del AICM.

"Nuestro aeropuerto es el único de los que hay en la República Mexicana que no tiene instrumentación de última generación vinculada con comunicaciones vía satélite", afirmó.

Sobre la instalación aeroportuaria en Toluca, Jiménez Espriú comentó que desea trasladar entre 10 y 14 millones de pasajeros, para que exista "un sistema aeroportuario con mayor eficiencia, capacidad y mejor tecnología".

La inversión para estas obras será de 5 mil millones de pesos.

Jiménez Espriú señaló que esto se hará independientemente del resultado de la consulta que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre.

"Las alternativas de solución a largo plazo son dos y con una variante: continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México con la cancelación necesaria del AICM y de Santa Lucía como posible aeropuerto(...) Y la segunda opción de dos pistas en Santa Lucía hoy se transforma para el nuevo sistema aeroportuario con rehabilitación y modernización del 'Benito Juárez' y de Toluca. Es un paso necesario", aseguró.

El próximo funcionario en la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer estudios en los que reitera la viabilidad de tomar la base aérea de Santa Lucía para realizar el nuevo aeropuerto.

Jiménez Espriú también precisó que, en caso de que en la consulta que se realizará a finales de octubre sea continuar con el NAIM, éste no quedará listo en el próximo sexenio.

"Nosotros siendo realistas, consideramos que no estará en 2022, no podemos pensar que de aquí a allá no haya mas contingencias y consideramos que si todo marchara muy bien, estaría listo a finales de 2024, pero podría irse varios años más adelante. Esto lleva a una situación que tenemos qué atender; no podemos esperar a solucionar el problema de saturación hasta 2024 o 2026 o lo que sea. en estas condiciones, en el próximo sexenio no estaría operativo (el NAIM)", comentó.

Sobre la encuesta, informó que, en la jornada del 25 al 28 de octubre, los días 27 y 28 se realizarán consultas domiciliarias en relación al tema del nuevo aeropuerto.

"La semana siguiente tendremos resultados y podremos dar finalmente la decisión del presidente electo en relación hacia dónde vamos a ir en este tema", declaró.