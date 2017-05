México, imán para empresas de empeño

México se ha convertido en un ‘imán’ para las casas de empeño, donde diariamente acuden 111 mil personas a solicitar un préstamo, cantidad que podría llenar el Estadio Azteca. Esto, a pesar de mayores regulaciones y la entrada de nuevos participantes como las financieras tecnológicas (fintech), que prestan dinero a la población no bancarizada.



En el país hay 6 mil 590 casas de empeño que cobran una tasa de interés prendaria de 14 por ciento en promedio al mes, mientras que la bancaria está en 6.9, según la Asociación Mexicana de Servicios Prendarios (Amespre).



La tasa de interés de las casas de empeño en México supera la del 11.8 por ciento que se cobra en promedio en Estados Unidos, lo que convirtió a México en un imán para la apertura de este tipo de negocios.



Un ejemplo de esto es la estadounidense First Cash, que tiene 971 sucursales en México -muy cerca de las mil 85 que suma en Estados Unidos-, y además presume que puede operar y abrir cerca de 60 nuevos puntos por año en el país.



“Un gran porcentaje de la población en México y otros países de América Latina no cuentan con servicios bancarios ni tienen acceso al crédito. La compañía cree que hay una oportunidad significativa para la expansión futura en México y otros países latinoamericanos debido al gran potencial de consumidores y la limitada competencia”, expresó First Cash, en su reporte anual.



“Lo que vimos de atractivo en el mercado de América Latina es que era un mercado en expansión ya que durante mucho tiempo sólo había una casa de empeño, que no cubría toda la demanda de la región” dijo Carmelina Perea, directora de comunicación de First Cash.



First Cash lidera el mercado en número de sucursales con una participación de 15 por ciento; seguido por Prendamex con 10 por ciento; Prestaprenda con 7 por ciento y el Nacional Monte de Piedad con 5 por ciento del total de unidades en el país, según la Amespre.

Otro ejemplo es Cash Apoyo Efectivo, que abrió 13 nuevas tiendas el año pasado, con lo que cerró el 2016 con 143 unidades en el país.



Rafael Mondragón, presidente de Cash Apoyo Efectivo, opinó que aunque el negocio de empeño se acerca a su madurez, el número de personas que acuden a estos sitios crece de manera constante.



“El crecimiento en el número de unidades se mantiene estable, sin presentar grandes fluctuaciones, mientras que el número de clientes nuevos se incrementa a un ritmo de 3 por ciento anual todos los años, pero vemos grandes oportunidades debido a que vamos dirigidos al grueso de la población en el país”, dijo Mondragón.



Entre 2013 y 2016 el sector vivió una depuración, por el endurecimiento de las leyes y requisitos legales que las casas deben cumplir, lo que provocó que cerca de 10 por ciento de los negocios que no pudieron cumplir con los nuevos requerimientos cerraran.



“Un ejemplo es la ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual obliga a las empresas a registrar el 100 por ciento de sus clientes y operaciones para informarlas al SAT.



Así como el Artículo 65 Bis de la Ley para la Protección al Consumidor para registrar el total de las sucursales en las que operan; además de informar a la fiscalía los movimientos en donde las personas empeñan más de tres artículos”, explicó Joel Rodríguez Navarro, CEO de la Amespre.