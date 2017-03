México escalará al octavo sitio como potencia turística mundial

México subiría un escaño como destino turístico en el ranking internacional de la Organización Mundial de Turismo (OMT), al pasar del noveno al octavo lugar, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar el Tianguis Turístico 2017 en Acapulco.



"Estamos en espera de los resultados oficiales pero esperamos que México suba un peldaño al pasar del noveno al octavo lugar", comentó.



El mandatario destacó que el turismo representa el 8.9% de la economía nacional y genera 9 millones de empleos.



Al cierre de 2017 se espera que entre 35 y 37 millones de personas hayan visitado el país, apuntó Peña Nieto en el evento que se realizó en el Foro Mundo Imperial, ubicado en la zona Diamante del puerto.



El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, aseguró que México está del lado correcto de la historia y que el presidente Peña Nieto está haciendo un buen trabajo.



Agregó que para que México siga creciendo en el ámbito turístico se deben tener presentes tres puntos: el primero es considerar que el turismo se ha incrementado y que el país tiene el potencial para recibir 7 u 8 millones más de turistas.



Como segundo punto, Rifai señaló que es importante seguir impulsando la conectividad aérea y terrestre en todo el país.



Y como tercer punto, el secretario general de la OMT fue enfático al decir que ningún país puede disfrutarse si su gente no lo disfruta, "la gente debe recibir los beneficios del turismo, porque si la gente no puede disfrutar de su país no podrá compartir lo grandioso que es".



Finalmente, Rifai dijo que cuando las personas viajan, son mejores personas.



"La gente viaja a lugares porque respeta a la cultura y por eso preciso que los mexicanos se respeten a sí mismos. Ningún lugar tiene gente como la que hay en México. Estén orgullosos de su país, sean humildes. Ustedes están en el lado correcto de la historia, el futuro es México", concluyó.