México, dentro de países que impulsan economía hacia 2040: Exxon Mobil

México está en un listado de 12 países estratégicos para Exxon Mobil que fueron seleccionados por ser los que moverán a la economía mundial rumbo a 2040, informó el director general de la firma para México, Enrique Hidalgo.



Estas economías, entre las que están las de China e India, serán las que llevarán a que la población del planeta crezca 25 por ciento y a que el PIB del orbe incremente en 85 por ciento en 2040.



"Todo esto lo que significa es que un crecimiento fundamental de la demanda energética que está impulsada fundamentalmente por países emergentes. De hecho, este crecimiento al 2040 está esencialmente concentrado en 12 países dentro de los que está Mexico", dijo Hidalgo.



En la 18a Conferencia Anual de Moody's, Exxon también reveló que antes de que finalice este año, hará importantes anuncios con respecto a inversiones en el sector de midstream que incluirá almacenamiento de gasolinas y mayor infraestructura de transporte para el país.



"Antes de que termine el año haremos más anuncios sobre este mercado, porque estamos a punto de terminar trámites que van a llevar a que el país tenga mucha mayor capacidad de almacenamiento de distribución, redundancia, otras infraestructuras que no sean solo las de Pemex", señaló Hidalgo.



Con respecto a las estaciones de gasolina, el líder de Exxon en México refirió que el mercado mexicano tiene mucho campo para incluir un mayor número.



"México es de los pocos países en los que hay colas para cargar gasolina. ¿Por qué? Porque hay muy pocas (estaciones)", detalló.



En el panel también participó Esteban Polidura, director de inversiones de UBS, quien dijo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será fundamental para la confianza de los inversionistas en México e incluso sería negativo para los mercados que no se incluyera el sector energético en las rondas.



"Para el mercado sería una sorpresa negativa que el sector energético no tuviera un trato especial en este TLCAN 2.0 y sería negativo por varias cosas, cuando se comienza a hablar de las reformas hubo un optimismo exagerado. De hecho, sigue habiendo una gran expectativa para que el sector energético catapulte a las valuaciones del mercado a otros niveles" señaló Polidura.