Mexichem acuerda compra del 80% de firma israelí Netafim

Mexichem acordó pagar mil 520 millones de dólares por una participación de control en Netafim, la compañía israelí pionera en riego por goteo, para extender su incursión hacia los productos terminados como tuberías de plástico.



Inversores que incluyen la firma de capital privado Permira Holdings y dos kibutzim acordaron vender una participación del 80 por ciento al fabricante mexicano de productos químicos, de acuerdo con un comunicado enviado este lunes por correo electrónico. El kibutz Magal vendió su participación completa, mientras que Hatzerim retendrá el 20 por ciento.



La inclinación del máximo ejecutivo de Mexichem, Antonio Carrillo Rule, por adquirir negocios que fabrican productos acabados diferencia la estrategia de la empresa de muchos de sus pares. En lugar de sólo suministrar cloruro de polivinilo, Mexichem adquirió la holandesa Wavin en 2011 por mil 170 millones de dólares para añadir tuberías de PVC utilizadas en construcción e infraestructura. Carrillo Rule dijo el 28 de julio que buscaría oportunidades de fusiones y adquisiciones.



"La sinergia entre las empresas nos permitirá fortalecer la posición de Netafim como una empresa líder e innovadora en el mercado de riego inteligente de rápido crecimiento", dijo Carrillo Rule en el comunicado.



Con Netafim, Mexichem adquiere un negocio fundado en 1965 que inicialmente desarrolló tecnología para administrar pequeñas cantidades de agua directamente a la raíz de plantas en el desierto israelí. Continuó expandiéndose a nivel mundial, con fábricas en más de 30 países, generando ventas de 855 millones de dólares en más de 100 mercados el año pasado. La tecnología "servirá finalmente como una base para soluciones ’inteligentes’ para campos industriales adicionales", dijo Rule de Mexichem.



REGRESO DE PERMIRA



El acuerdo, que valora a Netafim en mil 900 millones de dólares, se espera que cierre en el cuarto trimestre. Como condición del acuerdo, Mexichem acordó mantener las operaciones básicas de Netafim, incluidas investigación y desarrollo y fabricación, en Israel durante los próximos 20 años.



Permira puede obtener un importante beneficio por su participación del 61 por ciento en Netafim. La firma de capital privado con sede en Londres compró el activo a un precio no revelado en 2011, aunque informes de prensa en ese momento valoraban a la compañía en 900 millones de dólares.



"A lo largo de nuestra asociación con la gerencia de Netafim, Kibutz Hatzerim y Kibbutz Magal, la empresa se ha convertido en un líder mundial, con un énfasis en la innovación, el desarrollo de nuevos productos y la expansión de la distribución geográfica", dijo Torsten Vogt, corresponsable del equipo industrial de Permira, en el comunicado.



Los asesores de Netafim durante la venta fueron Goldman Sachs Group, la filial Merrill Lynch de Bank of America y CenterView Partners. JPMorgan Chase & Co. representó a Mexichem en el acuerdo.



Las acciones de la petroquímica retroceden en la Bolsa mexicana en un 3.5 por ciento, a 49.35 pesos por papel a las 9:00 hora local.



Más temprano la emisora llegó a caer hasta los 49.01 pesos luego de conocerse la operación.