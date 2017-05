El tiempo que destinaron los mexicanos a realizar una llamada por celular al mes se incrementó 62 por ciento en 2016 comparado con un año antes y en 81 por ciento respecto a la duración registrada en 2013, a pesar de la creciente oferta de redes sociales como WhatsApp, Line o Skype, que permiten a los usuarios interactuar con sus contactos.



El tiempo empleado para llamar por teléfono móvil ascendió a 3.2 horas mensuales por línea en 2016, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), muy por encima de las 1.9 horas mensuales promedio de 2013.



Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, consideró que este crecimiento es un giro en la tendencia que se había visto en los últimos años y que reflejaba un menor uso de los celulares.



“Este incremento se explica porque los usuarios ya nos dimos cuenta que podemos hacer llamadas sin que nos cueste más, llamamos con la tranquilidad de que no nos van a cobrar porque las llamadas están dentro de nuestro plan tarifario”, explicó el experto.



Sin embargo, subrayó que más tiempo de llamadas no supone un incremento en los ingresos de los operadores de telefonía, al considerar la guerra de precios que imperó en el mercado durante 2016 y cuyo impacto aún arrastra a empresas como Telefónica.



Este crecimiento en la duración de las llamadas móviles contrasta con las hechas desde teléfonos fijos. Tan sólo en 2016, los minutos destinados para marcar desde un teléfono local se redujeron 10.3 por ciento, a pesar de que el número de líneas se incrementó 1.6 por ciento respecto a 2015.



De 2013 a 2016 los precios de los servicios de telefonía móvil se redujeron en alrededor de 40 por ciento, según el índice de precios al consumidor del INEGI. Tan sólo el año pasado, la reducción en las tarifas de estos servicios fue de 15.7 por ciento.



Aunque no hay información de cuántos minutos en llamadas a través de Whatsapp se consumen, el IFT detalla que de las 111.7 millones de líneas móviles que hubo en 2016, 74.5 millones contaba con internet móvil, es decir, se trataba de smartphones que podían hacer llamadas a través de redes sociales.



Actualmente a nivel nacional hay 91 líneas móviles por cada 100 habitantes. La Ciudad de México y Nuevo León son las entidades que cuentan con más líneas celulares por persona, seguidas del Estado de México, Baja California, Quintana Roo, Jalisco y Yucatán.



Telcel, de América Móvil, no sólo es el operador móvil con mayor tráfico de llamadas celulares, lo que, de acuerdo con expertos, va en línea con su tamaño; sino también es el que registra el incremento más pronunciado desde la reforma de telecomunicaciones.



Mientras que el número de minutos usados por los clientes del grupo creció 79 por ciento en 2016, el de Telefónica se elevó 9 por ciento en el mismo periodo; en tanto que tras la fusión de Iusacell-Nextel, los clientes de la nueva marca AT&T duplicaron el tiempo que emplean el dispositivo móvil para hablar.



Víctor Pavón Villamayor, presidente de Oxford Competition Economics, comentó que una de las tendencias a largo plazo, que impactará directamente en los ingresos móviles de las compañías, es que los usuarios destinarán su inversión en servicios en telecomunicaciones que les sean más útiles y que estén integrados en sus planes o contratos.



UN GRAN RIVAL



WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en México. Al cierre de 2016 alcanzó una participación de 33.2 por ciento en mensajería y redes sociales, muy por encima del 0.6 por ciento de penetración que alcanzó Line, una aplicación que ofrece servicios similares, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU).



El análisis revela que el año pasado la mensajería instantánea alcanzó el 99.1 por ciento de penetración en alrededor de 90 millones de dispositivos registrados en el país que cuentan con al menos una aplicación de este servicio.



El tercer lugar, después de Facebook, lo ocupó Messenger, otro servicio de mensajería instantánea que ha crecido de forma acelerada entre los suscriptores con un 21.1 por ciento de accesos. Esta app ofrece llamadas y video llamadas.



Sky es otra de las opciones, una plataforma que nació antes que WhatsApp, la cual dispone de chat y permite enviar archivos y contactos.



Para CIU, seguirá dándose una convergencia entre ambas plataformas, al unificar herramientas que buscan las nuevas generaciones a fin de acrecentar la cantidad de usuarios y mejorar la experiencia de uso dentro de las mismas.