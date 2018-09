Meredith Corp. vende la revista Time en 190 mdd a menos de un año de comprarla

El grupo Meredith Corp. vendió a la revista Time a Marc Benioff, cofundador de la empresa de servicios en la nube Salesforce, y a su esposa, Lynne.

De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, la icónica revista fue adquirida por 190 millones de dólares por Benioff.

La venta se produce casi ocho meses después de que Meredith Corp. completara la compra de Time Inc.

Meredith, el editor de revistas como People and Better Homes & Gardens, puso a la venta cuatro publicaciones de Time Inc. en marzo pasado. Las negociaciones para la venta de las otras tres publicaciones, Fortune, Money and Sports Illustrated, aún continúan.