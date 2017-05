Maxcom habilitará nuevas telefónicas

Maxcom se estrena como Agregador Móvil Virtual (MVNA, por sus siglas en inglés), es decir, como habilitador para echar a andar el Operador Móvil Virtual (OMV) de Soriana.



Hace una semana la firma de telecomunicaciones aumentó en 158 millones de pesos su capital para ese proyecto, con lo que ‘empujará’ el negocio de las nuevas telefónicas (OMVs).



Aunque la telefonía celular no es una oferta nueva de Maxcom, su proyecto para ser habilitador empezó hace casi un año, reveló el entonces CEO del grupo, José Gómez Obregón, y meses antes de que finalizara la licitación del proyecto de la Red Compartida.



Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, señaló que la inversión, proporcional al tamaño de Maxcom, tendría como finalidad identificar un nicho de mercado corporativo para consolidar su oferta de servicios.



“El secreto será que no bajen de precio las tarifas de telefonía móvil, de tal manera que ya estabilizado el mercado móvil, Maxcom pueda ir recuperándose en sus ingresos”, agregó.



Axtel ya le pisa los talones a Maxcom. A inicios de este año, la firma detalló que alistaba una solución para ser no sólo un habilitador, sino también un OMV a partir de la Red Compartida.