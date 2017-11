Mattel rechaza última oferta de compra por parte de Hasbro 

Mattel rechazó la última oferta de compra presentada por Hasbro, dijeron el miércoles fuentes conocedoras de la situación, lo que genera incertidumbre respecto a la potencial fusión de los dos mayores fabricantes de juguetes en el mundo.



La negativa de Mattel indica que Margaret Georgiadis, quien asumió como presidenta ejecutiva en febrero, busca ponerse firme en la negociación con Hasbro, incluso pese a que las acciones de su compañía han tenido un desempeño mucho más opaco que las de su rival el último año.



Mattel informó a Hasbro que su propuesta subvalúa a la compañía y no tiene suficientemente en cuenta la posibilidad de que los reguladores rechacen el acuerdo por temor a prácticas monopólicas, dijeron las fuentes, que no dieron a conocer los términos propuestos por Hasbro.



No estaba claro si las negociaciones entre las compañías seguirían.



Las tres fuentes pidieron no ser identificadas por la confidencialidad del tema. Hasbro no respondió de inmediato a un pedido de comentarios, mientras que Mattel declinó referirse al tema.



Hasbro fabrica las muñecas de las princesas de Disney y las figuras de acción de la saga de películas "La guerra de las galaxias". Mattel, entre otros juguetes, fabrica las muñecas Barbie y los autos Hot Wheels.