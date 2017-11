Marvell Technology comprará Cavium por seis mil mdd

El fabricante de microprocesadores Marvell Technology Group Ltd. informó este lunes que comprará a su rival Cavium Inc. en un acuerdo valorado en alrededor de seis mil millones de dólares, mientras busca expandirse en una industria de semiconductores que se está consolidando rápidamente.



Según el acuerdo, Marvell ofrecerá 40 dólares por acción en efectivo y 2.1757 de sus títulos por cada papel de Cavium.



La oferta de Marvell representa una prima del 11 por ciento respecto al cierre del viernes de los papeles de Cavium.



"Esta es una fusión emocionante de dos empresas muy complementarias que juntas son más que la suma de sus partes", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Marvell, Matt Murphy.



Marvell planea financiar el acuerdo con una combinación de efectivo y mil 750 millones de dólares en financiamiento de deuda, dijo la compañía.



Goldman Sachs & Co. LLC es el asesor financiero de Marvell, mientras que Qatalyst Partners LP y JPMorgan Securities LLC son los asesores financieros de Cavium.