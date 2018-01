4 malls nuevos para visitar en la CDMX

La construcción de nuevos centros comerciales no parece detenerse en la Ciudad de México (CDMX), donde se tiene proyectada la apertura de al menos cuatro malls para este año con una Área Bruta Rentable (ABR) de más de 217 mil 45 metros cuadrados (m2), equivalentes a la superficie de cerca de 30 Estadios Azteca.



Los proyectos son desarrollados por Planigrupo, Fibra Danhos, Grupo Sordo Madaleno y Gigante Grupo Inmobiliario (GGI) con inversiones que en conjunto alcanzan cerca de 11 mil millones de pesos, monto similar a lo que se demandó el año pasado en la CDMX para evitar inundaciones.



Dichos proyectos se concretan a pesar de la desaceleración en el crecimiento del consumo, la incertidumbre relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales en México.



Héctor Klerian, director para México de la empresa de corretaje JLL, afirmó que el mercado de la CDMX todavía tiene espacio para crecer en centros comerciales.



“El sector inmobiliario comercial aún está lejos de desacelerar, ya que el mercado de la capital aún no llega a los niveles de Estados Unidos. Sin embargo, hemos notado que las desarrolladoras se esfuerzan por ofrecer un producto de mayor calidad y un valor agregado, además de que al abrir sus puertas están totalmente pre-arrendados (lo espacios), lo que no pasa en otros mercados como el de oficinas”, dijo.



Por otro lado, Marco Medina, experto del sector de Fibras en Ve por Más Casa de Bolsa, comentó que aunque este año hay factores que generan incertidumbre en el país, ello no frenará la construcción de centros comerciales.



“El año pasado hubo una desaceleración en el consumo a nivel nacional, esto no tendrá una afectación importante para las constructoras en sus centros comerciales, ya que mantienen un nivel promedio de arrendamiento -en malls- al momento de ser inaugurados de hasta el 94 por ciento. Por otro lado, desarrollos como Paseo Hipódromo o Las Antenas tendrán éxito por atender mercados con poca oferta”, agregó Medina.

1 Paseo Hipódromo

Con una inversión aproximada de mil millones de pesos y una ABR de 8 mil m2 distribuidos en tres niveles, Paseo Hipódromo será el primer centro comercial que abrirá sus puertas este año en la CDMX. Es controlado por la desarrolladora Planigrupo, que lidera Elliot Bross.



El ejecutivo explicó que el mall, que se inaugurará en febrero, está asentado en un terreno de 4 mil 700 m2 sobre Avenida del Conscripto, muy cerca del Hipódromo de las Américas, al poniente de la capital del país, y hasta el momento opera un cine ancla (Cinemex), la tienda especializada en mascotas, Petco, además de Muebles Dico y Sushi Roll.



De acuerdo con el reporte de Planigrupo de enero, ya se tenía arrendado cerca del 90 por ciento del Área Bruta Rentable del centro comercial.

1 Parque Las Antenas

Parque Las Antenas es un proyecto propiedad del Fideicomiso Inmobiliario Fibra Danhos. Se inaugurará en el segundo trimestre de este año, tendrá en su primera etapa una ABR de 86 mil 500 m2 e implicó una inversión de 3 mil millones de pesos -sin incluir el terreno-, de acuerdo al último reporte de la Fibra.



Las Antenas estará ubicado en los límites de las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco y su incorporación al portafolio de Danhos representará un crecimiento del 10 por ciento en ABR, al pasar de 765 mil a 851 mil m2 al finalizar este año.



Hasta el momento se han firmado los contratos para contar con tiendas ancla como Liverpool, Cinépolis y tendrá como amenidades una rueda de la fortuna, entre otros juegos mecánicos. Hasta el mes de septiembre de 2017 contaba con un 54 por ciento de contratos de arrendamiento firmados.

1 Artz Pedregal

El proyecto de usos mixtos que encabeza el Grupo Sordo Madaleno se ‘levanta’ con una inversión de más de 4 mil 867 millones de pesos en Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo.



El complejo incluye un centro comercial de lujo con 157 locales, un ABR de 56 mil 800 m2, se espera que abra sus puertas a mediados de este año y uno de sus primeros locatarios será Grupo Axo, quien cuenta con marcas como Abercrombie & Fitch, Brooks Brothers, Coach y Victoria’s Secret, entre otras.



Se espera que la primera etapa del proyecto -que incluye el centro comercial- esté lista para los primeros meses de este año.

1 Gran Terraza Coapa



En la zona sur de la CDMX se desarrolla el centro comercial Gran Terraza Coapa, operado por Gigante Grupo Inmobiliario.El inmueble tendrá un ABR de 65 mil 745 m2, 176 mil 116 m2 de construcción e implicará una inversión cercana a 2 mil millones de pesos, de acuerdo con la empresa.



El proyecto liderado por Ángel Alverde Losada, director general de la inmobiliaria, estará ubicado entre Calzada Acoxpa y Canal de Miramontes, en la delegación Tlalpan.



Se tiene previsto que el desarrollo cuente con dos tiendas ancla, una de ellas Soriana, además de espacios para cines, fast food, gimnasio, y se espera su inauguración para finales del presente año.



Cabe señalar que esta división de Gigante realizó la construcción de este espacio en los terrenos que ocupó Gigante Miramontes, con lo que replicó el esquema de lo hecho el año pasado en Miyana, Polanco, terreno también perteneciente al grupo.