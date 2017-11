Lumen cuadruplica oferta online

La compañía indicó que no ha dejado de crecer en su formato físico. (Lumen)

A un año de poner en marcha su canal de venta vía e-commerce, Lumen, la cadena de tiendas especializada en papelería, casi cuadriplicó el número de artículos ofrecidos en su plataforma.



“En el mes de agosto del 2016 iniciamos nuestro proyecto de comercio electrónico para Lumen con 4 mil productos disponibles y hoy en día contamos con 15 mil productos en línea, lo que representa el 50 por ciento de lo que se tiene en inventario en una tienda física y este número podría incrementarse con el formato de marketplace, próximo a funcionar”, contó José Antonio Padrón, director de operaciones de Lumen.



Los millennials, según Padrón, son uno de los sectores que más compra a Lumen vía online; primero visitan las tiendas físicas para escoger los artículos y después los adquieren por internet.



Lumen tiene un almacén al oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de cerca de 40 mil metros cuadrados, el cual próximamente abastecerá no sólo a las tiendas físicas sino también al comercio electrónico.



No obstante, la cadena no descuida su expansión mediante el formato físico. “La empresa sigue teniendo un plan estratégico de expansión para los próximos cinco años en tiendas físicas. Hasta el momento tenemos 49 sucursales, 12 de ellas en formato HiperLumen, pero durante el próximo lustro estaremos abriendo unidades a un mayor ritmo”, dijo Padrón.