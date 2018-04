¿Los Simpson dejarán de fumar por Mickey Mouse?

Como bien predijo la serie en el episodio When you wish upon a Star hace 20 años, Walt Disney Co. anunció la compra de 20th Century Fox en diciembre pasado.

Ahora activistas esperan que la compañía líder en campañas anticigarro, Disney, no promueva el consumo de tabaco en películas y series de Fox, las cuales, entre muchas, incluyen Los Simpson, X-Men y Avatar.

El CEO de Disney, Robert A. Iger, anunció en 2015, en una junta de accionistas que su compañía iba a “prohibir fumar en películas pertenecientes a: Marvel, Lucas Film, Pixar y Disney”, agregó que gracias a esta política, Disney encabezaba en Hollywood los esfuerzos en contra del cigarro ya que “era lo correcto”.

¿Será que esta política aplique en Fox?

Aún no se ha revelado la respuesta, sin embargo, delegados anticigarro piden a Iger que se prohíba fumar en películas clasificadas para menores (G, PG, PG-13) producidas por Fox. Además, solicitan agregar "advertencias gráficas de salud” en películas con la clasificación anterior, antes de venderlas vía online, DVD o por otro plataforma.

Estas peticiones fueron hechas el pasado 20 de febrero por medio de una carta firmada por 46 activistas y accionistas ortodoxos. Según New York Times, esto provoca el surgimiento de una disyuntiva, ¿qué tanto puede aceptar Disney el contenido ofrecido por Fox?, haciendo referencia a las películas de Deadpool, Planeta de Simios y Los Simpson, la serie que produjo un episodio sobre las variedades de tomate con nicotina llamada "tomacco".

Tom McCaney, líder activista que ayudó a impulsar el esfuerzo antitabaco y director asociado de responsabilidad social corporativa de Sisters of St. Francis, dijo que la respuesta de Disney a la carta era insatisfactoria.

"Disney nos dijo que no era apropiado discutir hasta que se concretara el acuerdo con Fox", dijo McCaney. "No estamos de acuerdo."

Disney no hizo ningún comentario.