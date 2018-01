Los parques de diversiones encontraron su mejor aliado: los 'malls'

Empresas creadoras de centros de entretenimiento como KidZania, Perimágico y Grupo Diniz (dueña de ¡Recórcholis!) le han apostado a crecer bajo el cobijo de centros comerciales, debido a que así pueden atraer hasta 20 por ciento más personas, generan 10 por ciento menos gastos operativos, además de bajar sus requerimientos de inversión para construcción y sobre todo, cuentan con mayor seguridad dentro de una plaza.



Hasta el cierre de 2017 se tenían contabilizados 62 centros de entretenimiento dentro de los malls en el país, y en el último lustro crecieron casi al doble en unidades respecto a los que operan en formato stand alone -por separado-, al aumentar 7.7 por ciento frente al 3.9 por ciento que registran estos últimos, según la página de internet especializada en el tema yumping.com.



“Establecerte en un centro comercial, que es un lugar ya conocido, que tiene credibilidad y que tiene la infraestructura desarrollada para recibir visitantes como son estacionamiento y seguridad, aumenta la afluencia de visitantes y también hace reducir tus gastos de operación hasta un 10 por ciento”, dijo Maricruz Arrubarrena, directora general de KidZania.

Luis Quintero, director de corporativos de la agencia calificadora HR Ratings, mencionó que la popularidad de estos espacios de entretenimiento dentro de los malls responde a que tienen hasta un 20 por ciento más de afluencia de clientes, comparados con los que operan de forma independiente.



“Lo que se busca con este tipo de formatos es que se genere un mayor tráfico de personas, y es una oferta más a lo que brinda un centro comercial común. En términos de crecimiento, el que una empresa de entretenimiento decida establecerse en uno (mall) puede significar un crecimiento del 20 por ciento en la afluencia”, consideró.



Al respecto, Arrubarrena puntualizó que el arribo de visitantes no sólo depende de estar dentro de un centro comercial, pues también influye la extensión del parque, ya que a mayor tamaño mayor capacidad de albergar visitantes.



“Nuestro formato de 4 mil metros cuadrados sólo puede albergar a unas 2 mil personas, no más, por lo que también se tiene que tomar en cuenta esto al momento de comparar con los formatos stand alone”, agregó la ejecutiva.



El año pasado los parques temáticos y de diversiones alcanzaron ingresos estimados de 131 millones de dólares en México, lo que significó un aumento de 6.9 por ciento con respecto a 2016, cuando fue de 122 millones, según la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA por sus siglas en inglés).



“En México se generan, gracias a este sector, alrededor de 29 mil empleos entre directos e indirectos, además de que, entre las entradas, compra de alimentos, souvenirs y otros gastos sumaron en México un estimado de 131 millones de dólares al cierre del 2017. Del 2011 al 2016, se tiene un registro de crecimiento acumulado del 8.5 por ciento”, dijo Paulina Reyes, vicepresidenta de operaciones de IAAPA América Latina.



Estar dentro de los malls también les permite a los parques ‘blindarse’ en seguridad, ya que se cuenta con la vigilancia proporcionada por la plaza y con la propia del establecimiento, con lo que algunas empresas pueden expandirse en zonas donde probablemente no abrirían un negocio solo.



Este factor, por ejemplo, lo aprovechó Grupo Diniz para inaugurar su primer parque temático de formato grande Kataplum en el centro comercial Las Antenas, en la delegación Iztapalapa, considerada como una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México.



Al respecto, Antonio Quevedo, presidente de Grupo Diniz, aseveró “no vemos un contratiempo por el tema de seguridad en Kataplum, ya que confiamos en la seguridad que tendrá Parque Las Antenas, además de reforzarla con la seguridad propia del proyecto”, dijo.



México, ‘rey’ de la diversión en LATAM

México es el país más importante de la región de Latinoamérica en cuanto al número de visitantes que recurren a estos espacios, al superar a Brasil y Colombia. Al cierre del 2016, un total de 21.3 millones de personas fueron a parques de diversiones mexicanos, mientras que 18.4 millones visitaron destinos brasileños, de acuerdo con cifras de IAAPA.



México domina Latinoamérica en afluencia a los centros temáticos, ya que cuenta con cuatro en el top ten de los más visitados.



Six Flags es el principal parque temático con 2.5 millones de visitas; La Feria de Chapultepec con 1.6 millones de personas se ubica en segundo sitio y Parque Xcaret y Plaza Sésamo en tercer y cuarto lugar con 1.4 y 1.2 millones de visitantes anuales, respectivamente.



“México es sin duda el principal país para la industria de los centros de entretenimiento y se puede ver en la afluencia de visitantes. Te puedo decir que en promedio, el costo para construir en México un parque temático dentro de un mall ronda los 12 millones de dólares, mientras que uno de formato grande, puede alcanzar los 840 millones”, explicó Reyes.