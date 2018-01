Nutella tiene nuevos 'hermanitos'... y son de Nestlé

Los dulces de Nestlé y la Nutella ahora formarán parte de una sola familia.



Esto, luego de que Nestlé SA acordó vender su división de confitería en Estados Unidos a Ferrero, el fabricante italiano de Nutella, en lo que representa la primera desinversión importante del gigante suizo de alimentos desde que el presidente ejecutivo Mark Schneider tomó el control de la empresa el año pasado.



La empresa suiza de alimentos y bebidas venderá su negocio por unos dos mil 800 millones de dólares en efectivo, anunciaron las firmas.



La venta de la división, que incluye las marcas Butterfinger y Baby Ruth, es el primer paso importante de la firma con sede en Vevey, Suiza, para alejarse de la industria de los dulces. Nestlé, que inventó el chocolate con leche, planea centrarse en categorías más saludables y de crecimiento más rápido, como el café, la comida para mascotas y el agua, en momentos en que la industria de alimentos lidia con una caída en la demanda de productos azucarados.



La industria del chocolate de Estados Unidos está en pleno movimiento. Hershey Co. está en el proceso de recortar 15 por ciento de su fuerza laboral y Lindt & Spruengli AG reportó este martes el crecimiento de ventas orgánicas más débil desde 2009, en medio de la baja demanda en América del Norte.



La división de Nestlé, que también incluye marcas como Oh Henry!, Laffy Taffy y Nerds, está sufriendo una disminución en los ingresos y tuvo ventas de alrededor de 900 millones de dólares en 2016. En una declaración sobre la venta, Nestlé señaló que sigue estando "totalmente comprometida" con su negocio de chocolate a nivel global. Eso incluye a KitKat, que produce en todo el mundo excepto en Estados Unidos, donde Hershey Co. posee los derechos.



Nestlé dijo en junio que estaba considerando opciones para su unidad de confitería estadounidense, y aseguró que atrajo un interés significativo de postores en julio psado. En diciembre, la compañía señaló que esperaba vender el negocio en el primer trimestre de 2018.



Hershey, que fue nombrada como uno de los posibles postores, acordó el mes pasado pagar 921 millones de dólares por Amplify Snack Brands Inc. en un esfuerzo por expandirse a las palomitas de maíz y las papas fritas.