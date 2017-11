Que la Fuerza te acompañe con estos helados

Con el fin de promover el estreno del episodio VIII de Star Wars: The Last Jedi, la Fuerza se ha puesto del lado de los helados Ample Hills, que este año han creado tres sabores para rendir tributo a la galaxia.



"En celebración de Star Wars: The Last Jedi, estamos emocionados de ofrecer tres sabores de edición limitada en colaboración con Walt Disney y Lucasfilm, Inspirados por los héroes, villanos y los temas atemporales de la icónica saga de películas, hemos creado tres sabores inspirados en su narrativa". indicó la compañía.





Ample Hills lanzará a partir de este lunes The First Order (La primera orden), el "mal puro y monolítico" hecho con helado de chocolate amargo con pedazos de galletas del mismo sabor; The Resistance (La resistencia), es un helado de bayas de vainilla con azúcar moreno (como el color de los uniformes) con trozos de pastel red velvet, pastel de mantequilla, pedazos de caramelo y mini malvaviscos.



El tercero, que es The Force (La Fuerza), es helado de crema dulce (que representa el lado luminoso) con remolinos de chocolate dulce y perlas de chocolate blanco y oscuro.



La improbable alianza entre una tienda de helados de Brooklyn con la mega franquicia de Star Wars surgió porque Brian Smith, CEO de Ample Hills, le vendió unos botes de helado a Bob Iger, el CEO de Disney. Ambos se agradaron e Iger le ofreció a Smith su asesoría en negocios,



Esto ha llevado a Ample Hills de obtener un acuerdo de licencia de Star Wars, a manejar una tienda en Walt Disney World y una nueva planta en Brooklyn capaz de producir un millón de gaolnes de helado al año. Iger tiene cero dólares invertidos.



Los sabores pueden ser comprados por separado en tiendas y si son adquiridos en línea, éstos vienen en un paquete de tres en una caja de edición especial que se transforma en una nave de combate.