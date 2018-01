Lilly supera estimación de ganancias por nuevos medicamentos

La farmacéutica Eli Lilly and Co. reportó este miércoles ganancias trimestrales mayores a las esperadas, impulsadas por la demanda de sus nuevos fármacos contra la diabetes y la psoriasis, y elevó su pronóstico de utilidades ajustadas para 2018 por los recientes cambios tributarios en Estados Unidos.



Las acciones de la compañía están cayendo 4.7 por ciento a 82.07 dólares en las operaciones de la apertura de Wall Street.



La farmacéutica comunicó que ahora podría tener acceso a más de nueve mil millones de dólares en efectivo en poder de sus unidades globales debido a las nuevas normas fiscales, pero no dio ninguna señal sobre lo que planea hacer con el dinero.



Vamil Divan, analista de Credit Suisse, dijo que si bien Lilly históricamente no ha hecho muchos grandes acuerdos como Pfizer, Merck o J&J, tiene un nuevo equipo de administración y tal vez busque ser un poco más agresiva.



Las ventas del Trulicity, un fármaco para la diabetes recientemente lanzado, casi se duplicaron a 649 millones de dólares en el cuarto trimestre, superando la estimación de consenso de 580 millones de dólares, de acuerdo con Barclays.



En tanto, los ingresos provenientes del tratamiento para la psoriasis Taltz casi se triplicaron a 172.5 millones de dólares en el trimestre, pero incumplieron por poco la estimación de consenso de 179 millones de dólares.



Lilly, con sede en Indianápolis, aumentó su estimación de ganancias ajustadas por acción para 2018 de 4.81 a 4.91 dólares, poco más de un mes después de pronosticar un rango de entre 4.60 y 4.70 dólares.



Excluyendo ítems, Lilly ganó 1.14 dólares por acción, mientras que sus ingresos aumentaron casi 7.0 por ciento a seis mil 160 millones de dólares. Analistas, en promedio, esperaban una ganancia de 1.07 dólares por acción e ingresos de cinco mil 940 millones, según Thomson Reuters I/B/E/S.