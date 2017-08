Licitan otra terminal agrícola en puerto de Sinaloa

Actualmente hay un proceso de licitación para otra terminal de granel agrícola en el recinto de Topolobampo, de acuerdo con Fernando Gamboa, director general de fomento y administración portuaria de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



"La Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) es autoridad, se tiene que acatar, se corrigió (el señalamiento de que se otorgó un titulo de concesión con exclusividad). Es más, la terminal que estamos licitando es exactamente ésa, ya con las especificaciones que dio la comisión", señaló el directivo.



La Cofece, en su informe de julio, indicó que la SCT registró en 2013 un contrato de cesión parcial de derechos para manejo de carga y descarga de dicho puerto a la empresa Terminal Marítima de Topolobampo.



Dicho contrato tuvo elementos distintos a los que en su momento se remitieron a la anterior Cofece.



"El contrato analizado por la autoridad de competencia no otorgaba exclusividades, preferencias, prioridades o privilegios sobre la prestación de los servicios para quien ganara la licitación. Sin embargo, el contrato de cesión parcial de derechos registrado ante la SCT contiene elementos distintos a los que en su momento se remitieron a la comisión (anterior) para su análisis. En particular, relacionados con exclusividades para prestar el servicio", señala el documento.



De acuerdo con datos de la Coordinación de Puerto y Marina Mercante, la carga agrícola del recinto marítimo reportó una disminución de 16 por ciento en el primer semestre de 2017, respecto al mismo periodo de un año antes.



El directivo no dio mayor detalle de la licitación de la terminal en Topolobampo.



: