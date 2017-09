Lego recortará 1,400 puestos de trabajo... por culpa de Batman

Lego planea recortar mil 400 puestos de trabajo en momentos en que el fabricante danés de juguetes enfrenta una demanda de una nueva línea de juegos de Batman que está contribuyendo a su peor revés en más de una década.



La compañía dijo que reduciría su fuerza laboral en ocho por ciento después de que una década de rápida expansión la duplicara con creces hasta alcanzar el nivel actual de alrededor de 18 mil 200.



La decisión se produjo después de que el mayor fabricante de juguetes de Europa anunciara el martes que las ventas del primer semestre habían caído un cinco por ciento a 14 mil 900 millones de coronas (42 mil 656 millones 763 pesos.



"Estamos perdiendo impulso y estamos perdiendo productividad", dijo en una conferencia telefónica el presidente del directorio, Jorgen Vig Knudstorp. "Hemos construido una organización cada vez más compleja. Esto a la larga podría llevar al estancamiento o a un declive".



La disminución de las ventas y los recortes a la nómina profundizan la mayor crisis de la empresa con sede en Billund, Dinamarca, desde 2003 y 2004, cuando el fabricante de coloridos ladrillos de plástico informó pérdidas récord.



Después de una recuperación liderada por Knudstorp que convirtió a Lego en el fabricante de juguetes más rentable del mundo, las ventas se han vuelto a desplomar a medida que los niños pasan más tiempo con alternativas digitales, lo que ha llevado a rápidos cambios en la dirección ejecutiva de la empresa.



Lego, que es controlada por la familia del multimillonario danés Kirk Kristiansen, promovió al director general de operaciones, Bali Padda, para suceder a Knudstorp como máximo ejecutivo de la compañía a partir del 1 de enero.



Sin embargo, el mes pasado Padda mencionó que él sería reemplazado el 1 de octubre por Niels B. Christiansen, el anterior responsable del gigante danés de ingeniería Danfoss. Knudstorp dijo este martes que asume la responsabilidad de haber creado una organización con "demasiadas capas y funciones traslapadas", que "impide que la compañía pueda alcanzar su potencial de crecimiento".

1 LEGO BATMAN



Las firmas minoristas también han destacado el debilitado atractivo de los productos Lego. En junio, el máximo ejecutivo de Toys R Us, David Brandon, dijo que las ventas del fabricante danés de juguetes estaban sufriendo una "debilidad significativa en la demanda". "Lego Batman: La Película", filme de animación con el superhéroe y los ladrillos de la compañía, no ha generado las ventas de juguetes que Toys R Us o Lego esperaban, dijo.



Knudstorp declinó comentar el desempeño de los productos de Lego Batman, salvo que hacían "una aporte positivo" a los resultados del primer semestre.



La línea de productos Star Wars de Lego "sigue siendo una de nuestras principales categorías a nivel mundial, pero ha disminuido ligeramente para nosotros este año", dijo el presidente.



Knudstorp dijo que las marcas que Lego inventó, como Lego City, Lego Friends, Lego Duplo y Lego Technic, fueron las que mostraron el mejor desempeño en el periodo. Sin embargo, la ganancia neta en el primer semestre disminuyó un tres por ciento a 3 mil 400 millones de coronas.